A quanto pare Ted Lasso 3 sarà l’ultima stagione della serie. O quantomeno i suoi sceneggiatori ci stanno lavorando come se lo fosse. E l’idea di non prolungare troppo la commedia, capitalizzandone il successo riconosciuto e premiato nel 2021 sembra una strategia che il pubblico potrà apprezzare. Piuttosto che diluire inutilmente la storia, meglio concluderla così come era nei piani dei creatori sin dall’inizio.

A confermare l’idea di Ted Lasso 3 come atto finale è Brett Goldstein, interprete e sceneggiatore di Ted Lasso, secondo cui gli autori stanno scrivendo la terza stagione della serie “come se fosse l’ultima“. Ma non si tratta di una cancellazione, bensì di un progetto arrivato alla sua naturale conclusione con tre stagioni: “Era previsto che fossero tre. Avviso spoiler: muoiono tutti“, ha scherzato Goldstein parlando con Deadline.

In realtà Ted Lasso 3 non è stata ancora annunciata da Apple Tv+ come stagione conclusiva. Lo streamer non ha ancora rilasciato dichiarazioni rispetto al futuro della sua serie comedy, apprezzatissima e premiata agli Emmy Awards come Miglior serie commedia nel 2021, con quattro premi a membri del cast come Miglior attori. Il protagonista Jason Sudeikis, che interpreta l’allenatore di football americano Ted Lasso chiamato a dirigere una squadra in crisi in Inghilterra, ha portato a casa un poker di premi lo scorso anno vincendo per il ruolo sia l’Emmy, sia il Golden Globe, sia il Critics’ Choice Award, sia lo Screen Actors Guild Awards.

E proprio a lui spetta decidere se Ted Lasso 3 sarà o meno la stagione finale. O almeno così ha dichiarato lo showrunner Bill Lawrence a Deadline: secondo il produttore esecutivo, la decisione sulla fine della serie spetterebbe alla star dello show Sudeikis e al resto dei produttori. Per Lawrence il valore aggiunto della serie sta nel suo anelito a riscoprirsi migliori, in un periodo storico in cui prevalgono arroganza e violenza: “La cosa più bella della serie è che parla di persone che cercano di essere migliori. E questo è qualcosa di insolito, il discorso pubblico sui social network è terribile. Ora è diventato normale che le persone si trattino sempre male a vicenda. Ted Lasso non dovrebbe essere così innovativo. Conosco molte più storie sulle persone che fanno del bene che sull’essere mostruosi“.

Eppure i fan della serie sembrano apprezzare il fatto che Ted Lasso 3 metta un punto alla storia, almeno per ora: secondo un sondaggio lanciato dal sito Radiotimes.com, il 72,1% dei lettori si è detto favorevole a questa scelta. D’altronde i temi da affrontare nella stagione 3 non mancano e sicuramente si tratterà di un capitolo denso di storie, dall’esplorazione del trauma infantile di Ted e dei suoi effetti in termini di salute mentale, alla trasformazione di Nate, fino alla storia d’amore in erba tra la proprietaria dell’AFC Richmond Rebecca (Hannah Waddingham) e il giovanissimo giocatore Sam Obisanya (Toheeb Jimoh).

Pur identificando Ted Lasso 3 come la fine della serie, Goldstein non esclude che il format possa proseguire in futuro, magari con un film o un corto, ma non con altre stagioni piene. Ora l’annuncio ufficiale sulla sorte della serie spetta ad AppleTv+.

