Quando arriva l’assegno unico di aprile? Non sono pochi gli italiani che si pongono questa domanda dopo aver ricevuto già un primo accredito per ogni figlio a carico durante il mese di marzo. A differenza di quanto più di qualcuno possa pensare, non esiste una data ben precisa nella quale la somma dovrebbe comparire sul proprio conto. Esistono tuttavia dei termini ultimi per il passaggio delle somme spettanti e almeno questi vanno di certo chiariti.

Molti hanno ricevuto il primo accredito dell’assegno unico intorno alla quindicina di marzo. Di qui la convinzione che la nuova somma valida per il corrente mese di aprile dovesse giungere a destinazione nello stesso giorno. Così non è: il primo appuntamento non è necessariamente indicativo per i successivi. Il fatto dunque che moltissimi italiani non vedano ancora nessuna nuova voce in entrata nella lista movimenti del loro conto la dice lunga sul fatto che l’appuntamento con il rinnovato contributo potrebbe differire e non poco da quello iniziale.

Per avere delle indicazioni più esatte sui tempi di accredito dell’assegno unico di aprile, possiamo ricorrere al feedback fornito dall’account social INPS su Facebook in queste ore. Come già anticipato, l’ente per la previdenza conferma come non esista una data precisa per il trasferimento della somma dovuta sui conti dei beneficiari. Questa potrà variare nel corso del tempo. Quello che però è abbastanza scontato è il non posticipo dell’accredito oltre la fine del corrente mese. Prima del giorno 30, la somma sarà presente sul conto di chi ha presentato domanda del contributo ed ha già ricevuto una prima mensilità. Basterà tenere a mente quanto scritto in questo approfondimento di oggi 20 aprile per non arrivare impreparati neanche agli accrediti dei prossimi mesi. La regola sarà sempre la stessa.

