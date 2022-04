Annunciato un anno fa, Now and Then è finalmente pronto al debutto su AppleTv+: questo thriller dalla trama su più livelli, girato in lingua inglese e spagnola, porta in scena un cast internazionale ricco di premi Goya e di volti noti della serialità statunitense e latinoamericana.

Il trailer di Now and Then mostra alcune scene inedite della serie, che esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell’età adulta di un gruppo di persone legate da un segreto. La storia alterna passato e presente raccontando cosa lega sei studenti che hanno frequentato il college a Miami: la loro giovinezza è stata sono sconvolta da un incidente stradale al termine di una festa, culminata nella morte di uno di loro. Vent’anni dopo, i cinque superstiti devono ritrovarsi, sebbene riluttanti, per difendersi da un ricatto che mette a rischio i loro segreti rispetto a quella notte e da un’indagine che rischia di rovinare le loro vite apparentemente perfette.

Now and Then, realizzata dai produttori esecutivi di Homeland e Velvet, può contare su un cast corale in cui spiccano, tra gli altri, le candidate all’Oscar Marina de Tavira e Rosie Perez, il premio Ariel José María Yazpik (già protagonista di Narcos: Messico 3), il pluripremiato Goya Maribel Verdú, la vincitrice del premio Goya Soledad Villamil, il vincitore del premio Emmy Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

Now and Then debutta il 20 maggio su AppleTv+, coi primi due degli otto episodi previsti: lo streamer distribuirà poi due episodi a settimana ogni venerdì. Ecco il trailer della serie.

