Sono stati annunciati gli ospiti di MSC Battiti Live di stasera, per la terza di quattro puntate dello show in crociera. Alla conduzione ci sono Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis che presenteranno i nuovi brani rilasciati dagli artisti ospiti nel corso della primavera.

Battiti Live quest’anno porta la musica italiana ed internazionale in crociera nel Mediterraneo e per quattro appuntamenti a cadenza settimanale accoglie alcuni dei migliori esponenti della musica.

Gli ospiti di MSC Battiti Live stasera saranno tantissimi, alcuni partecipanti al Festival di Sanremo 2022 ma non solo. Di seguito il dettaglio e tutti i nomi attesi su Italia 1 dalle ore 21.20 lunedì 18 aprile, nel giorno di Pasquetta.

Il viaggio della musica di MSC Battiti Live ha toccato 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. In ogni tappa, artisti sono saliti e scesi dalla nave come una vera e propria crociera di svago, ma a carattere musicale. L’evento è stato registrato a marzo, per essere trasmesso in quattro appuntamenti in primavera.

Il quarto ed ultimo andrà in onda lunedì prossimo, 25 aprile, su Italia1.

Gli ospiti di MSC Battiti Live stasera, 18 aprile

Stasera su Italia1 vedremo Achille Lauro, prossimo alla partecipazione all’Eurovision Song Contest con San Marino. Ci saranno Fabrizio Moro e Federico Rossi, Fred De Palma e Guè.

Sul palco torna Fedez, che di recente ha fatto parlare di sé per due motivo: da un lato l’intervento al pancreas, causa tumore, dall’altro il (possibile) ritorno a X Factor in giuria.

Ci saranno poi i Gemelli DiVersi e Justin Quiles ma anche Kungs e La Rappresentante Di Lista. L’elenco degli ospiti di MSC Battiti Live stasera prosegue con Michele Bravi e Riki, con Lum!x e Tecla. Ci sarà anche la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo: Tananai.

Sul palco poi Tommaso Paradiso, Noemi e Tancredi.