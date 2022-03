Dopo il lungo ricovero Fedez lascia l’ospedale. Questa mattina il rapper e imprenditore milanese è stato dimesso dal reparto solventi del San Raffaele, e all’uscita dalla struttura è stato immortalato insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Il ricovero di Fedez

Nelle scorse settimane Federico Lucia ha svelato ai suoi follower che gli è stata diagnosticata una grave malattia per la quale avrebbe dovuto iniziare un percorso. Dopo le prime ipotesi correlate a quelle dichiarazioni del 2019 sulla demielinizzazione, Fedez ha svelato la diagnosi: tumore endocrino al pancreas, e lo ha fatto mostrando una foto che lo ritraeva all’interno di una stanza dell’ospedale.

Per questa particolare forma di tumore Fedez ha dovuto subire un intervento che lo ha costretto al ricovero per alcuni giorni. In questo periodo difficile, nei suoi tempi, il rapper e imprenditore ha aggiornato i suoi fan. Chiara Ferragni li ha rassicurati: “Sarà presto a casa”. Nel frattempo è esplosa la solidarietà, anche da parte del direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri che ha colto l’occasione per . In tutti questi giorni Chiara Ferragni gli è stata accanto e Fedez ha spesso intrattenuto videochiamate affettuose con la sua famiglia, compresi i piccoli Leone e Vittoria.

Fedez lascia l’ospedale

Questa mattina, all’uscita di Fedez dal San Raffele, ad aspettarlo c’era un gruppo di giornalisti che hanno tentato di strappare al rapper le prime dichiarazioni dopo il ricovero.

Federico Lucia non ha speso molte parole, bensì si è limitato a dire: “Sto bene“ e “È bello lasciare l’ospedale”. In un post pubblicato nell’ultima ora il rapper ha ringraziato lo staff del San Raffaele. Ecco le sue parole:

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita.

Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff.

Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto

E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato.

L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere“.

Nei giorni del ricovero Federico e Chiara Ferragni si sono scambiati dediche reciproche che hanno emozionato i fan, mostrandosi come una coppia unita soprattutto nei momenti difficili.

Ora i fan sono in attesa che la voce di Disumano racconti la sua esperienza e li aggiorni sulle sue condizioni di salute.