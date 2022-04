Fedez a X Factor? Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo ritorno al tavolo dei giudici del talent show di Sky Uno e il motivo è presto detto: secondo fonti ben informate, Emma Marrone non ci sarà nella prossima edizione.

Lo rivela il settimanale Chi e parla del probabile ritorno di Fedez su Sky ma è ancora tutto da confermare. Innanzitutto è da confermare l’abbandono di Emma Marrone, che però appare plausibile. La cantante salentina ha infatti comunicato ai fan di essere sul punto di intraprendere un viaggio, che la porterà dritta verso nuovi brani inediti.

Emma ha iniziato a lavorare al nuovo album, la cui data di uscita non è ancora stata comunicata. Il processo creativo è appena partito e proprio questi impegni di Emma in studio di registrazione potrebbero essere alla base della motivazione del suo addio al talent show.

Essendo infatti a lavoro su nuova musica, Emma sarebbe impossibilitata a prendere parte alle fasi di selezione dei concorrenti di X Factor 2022, che dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Da parte di Emma però, alla data odierna, non sono pervenute conferme né smentite a proposito della sua assenza a X Factor 2022. La cantante sarà seduta al tavolo dei giudici oppure no? Secondo il settimanale Chi sembra proprio di no, per i motivi appena descritti.

I giudici di X Factor, però, rimarrebbero comunque in quattro. Al posto di Emma Marrone, infatti, potrebbe o dovrebbe arrivare Fedez. Il rapper, in questo momento non è impegnato in studio, infatti, anche se sta sostenendo una dura battaglia contro la malattia. Gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas nelle scorse settimane e Fedez ha già subito il primo intervento chirurgico. Ora passerà le feste di Pasqua al calore della sua famiglia: la moglie Chiara Ferragni e i figli Vittoria e Leone.