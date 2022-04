Se vi state chiedendo quali siano le immagini e le frasi simbolo che potete tranquillamente inviare a Pasquetta 2022 su WhatsApp, vi dico subito che avete solo l’imbarazzo della scelta. Esattamente come avvenuto un anno fa sul nostro magazine, infatti, intendiamo suggerirvi alcuni contenuti testuali e visivi che potrebbero fare la differenza in occasione di un appuntamento dall’elevato contenuto simbolico. Parto col dirvi che per un evento del genere sia necessario essere divertenti. Una giornata di relax, dunque, richiede messaggi leggeri. A maggior ragione, dopo che per due anni abbiamo dovuto fare a meno di contatti diretti con le persone alle quali vogliamo bene.

Una selezione di immagini e frasi che potete inviare tranquillamente a Pasquetta 2022 tramite WhatsApp

In un contesto del genere, dunque, scegliere immagini e frasi simbolo da mandare ai vostri amici e parenti per Pasquetta 2022, sfruttando al meglio il potenziale di un’app come WhatsApp, diventa molto più semplice di quanto si possa pensare. Andiamo con ordine, individuando contenuti testuali. Il discorso da fare è il medesimo di quello accennato in precedenza. Siate leggeri e, possibilmente, strappate un sorriso al vostro interlocutore. Dopo un 2020 ed un 2021 caratterizzato dal Covid durante le vacanze di Pasqua è esattamente quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ecco una selezione.

“Pasqua è una festa speciale: l’unico giorno in cui puoi rimpinzarti di cioccolata senza sentirti in colpa”; “Pasqua è l’apostrofo rosa tra le parole ho mangiato troppo! Tanti auguri anche a te”; “Finalmente un Lunedì di cui non ci possiamo lamentare… Buona Pasquetta!”; “Per vivere al meglio questa giornata ricorda di non pesarti sulla bilancia. Tanti auguri di buona Pasquetta!”.

Il discorso relativo alle immagini da mandare su WhatsApp in occasione di Pasquetta 2022 è simile a quello delle frasi. Bisogna essere divertenti, evitando contenuti pesanti che potrebbero in qualche modo guastare l’animo di chi vuole rilassarsi per qualche ora. Prima di tornare alla solita routine a partire da martedì. A tal proposito, è fondamentale puntare su leve classiche, come la leggenda che vede questa giornata sempre e comunque caratterizzata dal maltempo. A prescindere da dove vi troviate.

Dunque, nel caso in cui non vogliate puntare sulle frasi, a seguire trovate una selezione di immagini perfette per Pasquetta 2022, soprattutto per coloro che intendono puntare su WhatsApp.

Continua a leggere su optimagazine.com