Non ci restano che le divertenti immagini di buona Pasquetta da condividere su WhatsApp e social per stemperare l’umore non certo alle stelle di questo secondo Lunedì dell’Angelo vissuto in piena pandemia di Covid-19. Le gite fuori porta continuano ad essere un lontano miraggio come pure i pranzi tra tanti amici, parenti o anche semplici conoscenti per le necessarie e fondamentali misure di contenimento. Meglio dunque esorcizzare lo stato d’animo attuale e ironizzare su una ricorrenza sempre molto sentita dagli italiani.

Di certo le divertenti immagini di buona Pasquetta presenti nella galleria fotografica di questo articolo riusciranno nel loro intento, ossia quello di far sorridere più di qualcuno. Impossibile non scherzare sul concetto di gita fuori porta con la simpatica Mafalda, appuntamento che attualmente si svolgerà intorno alla tavola del salone o della cucina. Ancora, è impossibile rinunciare alla tradizionale grigliata di carne del lunedì dopo Pasquetta, anche in questo 2021. Basterà semplicemente arrostire a casa, su un semplice balcone a disposizione.

Altro filone portante delle divertenti immagini di buona Pasquetta è quello che fa riferimento alle condizioni metereologiche. Storicamente il Lunedì dell’Angelo si caratterizza spesso per condizioni di forte instabilità climatica. Nel 2020, durante il primo lockdown, si è invertita la tendenza con tempo soleggiato ovunque e anche in questo 2021 le cose non sarebbero molto diverse. Meglio riderci su insomma, con le tante soluzioni create ad arte e presenti nella galleria.

Ognuna delle immagini di buona Pasquetta presenti in galleria potrà essere naturalmente selezionata e condivisa su WhatsApp o social attraverso apposita funzione su smartphone o anche tablet.

















Per concludere, non mancano all’appello neanche alcune frasi, sempre ironiche, con le quali accompagnare una delle divertenti immagini di buona Pasquetta. Anche queste contribuiranno di certo a mettere di buon umore il mittente, nonostante una situazione ancora difficile.