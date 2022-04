Sandra Oh e Jodie Comer stanno affrontando l’ondata di malcontento popolare per la fine drammatica e deludente di Killing Eve: dopo 4 stagioni a rincorrersi nei panni di Eve e Villanelle, le due attrici hanno detto addio al thriller di spionaggio di BBC America tra le polemiche dei fan più affezionati.

Attenzione Spoiler!

Sandra Oh e Jodie Comer difendono l’epilogo della saga, ma l’ultimo episodio della quarta stagione, che vede morire l’antieroina Villanelle dopo aver salvato Eve, è suonata a molti come un affronto: non solo la serie ha giocato per tutto il tempo (senza mai realizzarla) con l’attrazione sessuale tra le due protagoniste, attirandosi le accuse di sfruttare il mondo queer, ma quando ha finalmente messo in scena l’inizio di una relazione tra Eve e Villanelle, quest’ultima ha incontrato la morte, letteralmente nell’ultima scena della serie. Per molti una beffa, oltre che un finale banale e insensato.

Eppure Sandra Oh e Jodie Comer hanno partecipato alla sua stesura, come conferma la showrunner di Killing Eve. Parlando a Collider, Laura Neal ha spiegato di aver immaginato con gli sceneggiatori una decina di conclusioni diversiee di aver scelto quella che alla fine le è parsa più giusta per “onorare il viaggio che queste donne hanno intrapreso“. “Descriverei l’ultimo episodio come glorioso“, ha aggiunto la showrunner, rispondendo anche ad una domanda sul coinvolgimento delle attrici nella decisione di concludere la serie con un lutto.

A quanto pare Sandra Oh e Jodie Comer sono state pienamente coinvolte nel processo creativo e hanno fornito degli input agli sceneggiatori.

Sicuramente sì. C’è stata una conversazione costante tra me e Sandra e Jodie e la stanza degli sceneggiatori, ed erano molto coinvolte in quelle discussioni. Naturalmente, hanno vissuto all’interno di questi personaggi per quattro stagioni. Li conoscono davvero a fondo e sarebbe stato sbagliato da parte mia non includerle in quelle discussioni perché è così prezioso il loro punto di vista su dove quei personaggi stiano andando.

Peccato che Sandra Oh e Jodie Comer si ritrovino oggi a difendere come il più giusto, sebbene non il migliore possibile, tra i possibili epiloghi di Killing Eve. La serie si conclude amaramente per gran parte del pubblico che l’ha seguita in questi quattro anni e avrà uno spin-off dedicato al personaggio di Carolyne, che a questo punto non parte certo con le migliori premesse di successo.