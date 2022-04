Il finale di Killing Eve rischia di entrare di diritto tra i più odiati della storia della tv, al pari di quelli de Il Trono di Spade o How I Met Your Mother. Perché dopo quattro stagioni in cui le trame di spionaggio hanno fatto da contraltare alla tensione sessuale tra l’agente dell’MI6 Eve Pollastri e la serial killer sociopatica Villanelle, è arrivata una sequenza finale che ha lasciato l’amaro in bocca a chi si aspettava un addio non tanto più felice, quanto meno banale.

Attenzione spoiler!

Il finale di Killing Eve ha visto le due protagoniste finalmente consumare la loro latente attrazione e infine abbattere i nemici di The Twelve a bordo della nave Dixie Queen, ma quasi immediatamente quello che sembrava il lieto fine perfetto è stato stravolto quando qualcuno ha ucciso Villanelle a sangue freddo per volere di Carolyn, mentre Eve assisteva alla scena con orrore. Così, banalmente, l’antieroina della storia ha incontrato la morte nelle acque profonde del Tamigi, dopo aver fatto da scudo umano a Eve.

Gli sceneggiatori hanno deciso di ambientare il finale di Killing Eve sul Tamigi, proprio sotto il Tower Bridge, dove Eve e Villanelle si sono incontrate nell’episodio finale della terza stagione. E qui si è consumato un ultimo atto che ha deluso praticamente tutti. La showrunner Laura Neal ha dichiarato di aver cambiato più volte idea su come chiudere la saga, scrivendo qualcosa come 10 diversi finali per Eve e Villanelle. In uno di questi, le due saltavano da una scogliera in stile Thelma & Louise. Alla fine ha prevalso una di quelle opzioni che, chiaramente, avrebbe irritato il pubblico, ma gli autori hanno deciso che sarebbe stata la conclusione più giusta.

Parlando del finale di Killing Eve a Elle.com, le due interpreti hanno concordato sul fatto che, per quanto doloroso, questo sia un epilogo in tono con l’intera serie. Per Jodie Comer, la morte di Villanelle è qualcosa che si addice perfettamente all’anima del personaggio: dopo scelte altalenanti tra bene e male, soprattutto in quest’ultima stagione, ha incontrato una giusta fine.

Era inevitabile. È come un gatto con nove vite. Quello che ho amato del momento è che è stato l’atto davvero altruista che ha fatto. Sembrava giusto che in quel momento lei proteggesse Eve. C’era qualcosa in quella schermatura, credo, che significava quanto fosse cambiata. Stava cercando così disperatamente di cambiare all’inizio e non credo che si sia mai resa conto di quanto lo avesse fatto, il che è così triste. Quel momento mostra davvero come Eve abbia cambiato la sua vita.

Anche per Sandra Oh il finale di Killing Eve potrebbe non essere quello “giusto“, ma è la migliore versione possibile dell’addio a Eve e Villanelle. Un addio che, a quanto pare, inizialmente era stato scritto al contrario, dunque presumibilmente con Villanelle che vede Eve morire sotto i suoi occhi: la lunga gestazione della stagione, rallentata dalla pandemia, ha portato gli sceneggiatori su un’altra strada.

Ho adorato la sequenza sulla barca in cui ci siamo incrociate, Eve sul ponte superiore che balla e si riempie di vita e Villanelle sotto che uccide i Twelve. Vediamo l’essenza dei personaggi. E osserviamo Villanelle guardare Eve che balla ed è emozionante per lei. Credo che questo sia un momento di comprensione per lei. Perché nell’istante successivo vediamo come sia cambiata. Lei salva Eve. Villanelle ha dovuto morire per portare lo spettacolo a un punto finale. Sinceramente all’inizio del 2020 quando si discuteva del finale era il contrario, ma a causa della pandemia abbiamo cambiato rotta. Villanelle va in regni più eterei. Ed Eve è lasciata a sopravvivere.

Il finale di Killing Eve è piuttosto definitivo, ma la serie avrà uno spin-off dedicato al personaggio di Carolyn (Fiona Shaw), che a questo punto ha davvero poche chance di intrigare il pubblico visto che si è rivelata la vera villain della storia.

