Sandra Oh ha appena detto addio al suo personaggio più longevo dopo quello iconico di Cristina Yang, interpretato per un decennio in Grey’s Anatomy. E dopo l’impavida Pollastri di Killing Eve, il thriller che si è appena concluso con un contestatissimo finale, si prepara a cambiare genere col suo prossimo progetto.

Sandra Oh sarà al fianco di Awkwafina in una commedia originale di Hulu ancora senza titolo, appena entrata in produzione. Le riprese sono iniziate tra Los Angeles e New Orleans e termineranno il 22 luglio: il film sarà presentato ufficialmente in anteprima nel 2023 come un titolo originale Hulu negli Stati Uniti e approderà nel catalogo di Star+ di Disney+ negli altri territori, Italia compresa, dunque. La produzione è di 20th Century Studios.

Secondo la trama del film di Sandra Oh, la storia è quella di una giovane ragazza di nome Anne (Awkwafina), brillante ma fortemente disillusa, ossessionata dai giochi. Insieme a sua sorella Jenny (Oh), devono sbarcare il lunario per coprire i debiti di gioco della madre. Le cose prendono una svolta quando l’amato cane di Anne viene rapito e si imbarcano in un selvaggio viaggio attraverso il paese per trovare il cucciolo e ottenere i soldi di cui hanno bisogno nell’unico modo in cui possono, ovvero trasformando Annie in un’autentica campionessa di giochi.

Accanto ad Awkwafina e Sandra Oh, nel cast della commedia ci saranno Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell. Il film è diretto da Jessica Yu ed è scritto da Jen D’Angelo. Le due protagoniste figurano anche come produttrici esecutive del film, insieme allo stesso Ferrell, D’Angelo, Maggie Haskins e Itay Reiss.

