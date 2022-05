Sandra Oh si è assunta il difficile compito di difendere un finale che non è piaciuto a nessuno: la conclusione di Killing Eve ha deluso un po’ tutti, compreso l’autore del romanzo da cui è tratta la serie, Luke Jennings, che ha criticato la scelta degli sceneggiatori nella contestata ultima scena.

Attenzione Spoiler!

Sandra Oh aveva già spiegato di considerare il finale di Killing Eve duro da accettare ma necessario e onesto: come noto, inizialmente l’epilogo era stato scritto al contrario, con la morte di Eve al posto di quella di Villanelle, ma ora è proprio l’attrice a rivelare come sono andate le cose e perché c’è stato un cambio radicale nella sceneggiatura.

Sandra Oh, parlando della sua carriera e dei suoi ultimi ruoli in una lunga intervista con Deadline, ha raccontato di essersi confrontata a lungo con la showrunner Laura Neal e con gli altri sceneggiatori, essendo anche produttrice esecutiva dello show. inizialmente la stessa Oh aveva proposto di chiudere la serie con la morte del proprio personaggio, ma poi è stata maturata la decisione di uccidere Villanelle per mano di un cecchino di The Twelve e lasciar sopravvivere Eve. Una scelta arrivata durante una pausa della produzione, causata dalla pandemia.

Stavano parlando di come avremmo posto fine a tutto questo e io ho pensato: ‘Dovresti uccidere il mio personaggio’. Ho pensato che sarebbe stato il finale più forte e interessante, ho sentito, emotivamente, che era la situazione esatta in cui mi trovavo, perché alla fine della terza stagione Eve stava entrando in una prospettiva nichilista, e abbiamo pensato: ‘Continuiamo su quella linea e approfondiamola’. Ma poi è arrivata la pandemia e in estate sono venuti da me e hanno detto: ‘Non possiamo farlo. Dobbiamo cambiarlo… Eve ha bisogno di vivere’. Eve è una donna normale e quindi è davvero super deprimente se lei muore. Così abbiamo cambiato le cose.

Sandra Oh ha anche aggiunto che questo cambio di prospettiva sul finale di Killing Eve ha trovato d’accordo la sua co-star Jodie Comer, che interpretava la serial killer Villanelle. La scena della sparatoria è stata l’ultima che entrambe hanno girato e si è rivelata incredibilmente emozionante per le due attrici.

