Uno spin-off di Killing Eve è già in cantiere per BBC America e AMC Networks: la caccia reciproca tra Eve e Villanelle si concluderà con la quarta stagione attualmente in corso, ma la storia proseguirà con una nuova serie incentrata sulla vita dell’enigmatico capo dello spionaggio dell’MI6 Carolyn Martens.

Lo spin-off di Killing Eve è già in lavorazione, secondo quanto annunciato da Deadline, ma ancora ad uno stadio embrionale. La serie aprirà uno squarcio sulla giovinezza della spietata Martens interpretata Fiona Shaw, per raccontare la sua ascesa nei ranghi dei servizi segreti britannici.

Dunque lo spin-off di Killing Eve non dovrebbe prevedere la partecipazione di Sandra Oh e Jodie Comer, essendo ambientato anni prima rispetto alla trama della serie principale che le vede protagoniste. Trama in cui Carolyn ha giocato un ruolo cruciale: apparso per la prima volta come capo ufficio dell’MI6 Russia, il personaggio si è subito caratterizzato per un passato losco e ambiguo che ha portato il pubblico, più di una volta, a chiedersi da che parte stesse. Anche la quarta stagione ha approfondito alcuni aspetti del suo passato, rivelando che Carolyn, usando lo pseudonimo di Janice, è stata coinvolta nella creazione di The Twelve, il gruppo di inquietanti assassini di cui fa parte Villanelle e che Eve è smaniosa di stroncare.

In vista dello spin-off di Killing Eve, i flashback hanno chiaramente lo scopo di attirare lo spettatore verso gli intrighi e i complotti che hanno caratterizzato il passato oscuro di Carolyn. L’idea di espandere la narrazione della serie era già stata confermata dalla showrunner della quarta stagione Laura Neal, dopo che lo scorso anno il presidente della programmazione originale di AMC Networks, Dan McDermott, ha previsto “potenziali estensioni di questo universo avvincente” contestualmente alla conferma che la quarta stagione di Killing Eve (disponibile in Italia su TIMVision) sarebbe stata l’ultima.

