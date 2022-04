Life and Beth è stata rinnovata per una seconda stagione. Lo annuncia Amy Schumer, co-creatrice, interprete, sceneggiatrice e produttrice della dramedy Hulu, distribuita in Italia su Disney+.

La storia è semi-biografica e racconta le vicende di Beth, una distributrice di vino di successo che vive a Manhattan, e torna nella sua casa d’infanzia a Long Island dopo la morte inaspettata di sua madre (Laura Benanti). Mentre è lì, ritrova vecchi amici, riconsidera la sua infanzia e crea un legame inaspettato con un contadino locale, John (Michael Cera).

La prima stagione di Life and Beth ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica estera. Un po’ meno da parte del pubblico, che si è letteralmente spaccato. A pesare sono soprattutto le polemiche che hanno travolta la Schumer agli Oscar, rea di aver pronunciato battute poco gradite nei confronti di Kirsten Dunst, attrice nominata per Il Potere del Cane. C’è stata una gag che ha fatto infuriare i suoi fan in cui la comica la definisce “un pezzo da tappezzeria”, “un riempiposto”. Un battuta mal riuscita, seppur preparata (come dice Amy Schumer), che lei stessa ha giustificato dicendo: “Apprezzo l’affetto per Kirsten Dunst. Anch’io la adoro! Era un pezzo concordato in cui era coinvolta. Non mancherei mai di rispetto a quella regina in quel modo.”

Oltre a Schumer, Cera, Flood e Benanti, la prima stagione di Life and Beth vede nel cast anche Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, LaVar Walker e Violet Young nei panni della versione adolescente di Beth. Nella serie sono apparse anche notevoli guest star come Jonathan Groff, Hank Azaria, John Early e David Byrne.

Hulu ha rilasciato tutti i 10 episodi della prima stagione di Life and Beth il 18 marzo. In Italia arriverà su Disney+ il prossimo 18 maggio. La data di uscita della seconda stagione deve ancora essere annunciata.

