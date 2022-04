Sull’uscita dell’aggiornamento iOS 16, almeno in una sua prima beta per gli sviluppatori, possiamo dire che c’è estrema chiarezza. In occasione del keynote di apertura della prossima WWDC 2022 il 6 giugno, non c’è dubbio che Apple darà il giusto spazio alla sua prossima fatica software. Sui prossimi iPhone supportati dall’update successivo a iOS 15 ci sono invece dei dubbi, seppure si possa fare affidamento su alcune anticipazioni di fonti riconosciute in quanto a tematiche relative all’azienda di Cupertino.

Diversi possessori di iPhone (di certo modelli abbastanza datati) potrebbero essere tagliati fuori dal prossimo aggiornamento iOS 16. Lo ipotizza un rapporto di iPhonesoft: Apple sarebbe pronta a non garantire un ulteriore attualizzazione software ad iPhone 6S, iPhone 6s Plus ma anche al primissimo iPhone SE compatto.

Di contro ai melafonini appena nominati e pronti a restare ancorati su iOS 15, l’aggiornamento iOS 16 sarebbe pronto a sbarcare invece su iPhone SE 2, iPhone 7 e tutti gli smartphone Apple successivi. Se quanto anticipato corrispondesse a verità dal prossimo giugno, allora potrebbe voler dire che il prossimo update supporta solo dispositivi con chip A10. Al contrario, nel caso l’iPhone 6S, 6S Plus e ancora l’iPhone SE dovessero ancora ricevere un ulteriore update, allora si stabilirebbe un nuovo record. Considerando che i dispositivi specifici sono stati lanciati nel 2016 e la fatica software sarebbe a disposizione degli utenti a fine 2023, si arriverebbe addirittura a 7 anni di update garantiti dal marchio.

Difficilmente avremo la conferma esatta degli iPhone abilitati all’aggiornamento iOS 16 prima del prossimo 6 giugno. Nel frattempo potranno continuare a fare delle ipotesi ma sarà lo stesso Tim Cook, nel corso della WWDC 2022, a chiarire la strategia software dell’azienda di Cupertino. La release finale dell’aggiornamento non arriverà naturalmente prima della fine dell’estate o inizio autunno.

