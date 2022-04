La star di Ray Donovan Liev Schreiber ha trovato un nuovo ruolo in casa Disney: Liev Schreiber interpreterà Otto Frank, il padre di Anna Frank, nell’annunciata miniserie della piattaforma Disney+ A Small Light, scritta dagli showrunner Joan Rater e Tony Phelan (Grey’s Anatomy). La produzione dovrebbe iniziare quest’estate, permettendo al format di debuttare nel 2023.

Il protagonista di Ray Donovan si unisce al cast della serie in otto episodi di National Geographic, annunciata per la prima volta a febbraio scorso. Già confermata nel cast Bel Powley (The Morning Show) nei panni della segretaria di Otto, Miep Gies, che si è adoperata per nascondere il suo capo e la sua famiglia dalle persecuzioni dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. “Miep ha tenuto segreto il suo lavoro eroico ai suoi amici e alla sua famiglia mentre lottava anche con le pressioni quotidiane del lavoro, la vita quotidiana in tempo di guerra sotto l’occupazione nazista e un nuovo matrimonio“, recita la sinossi ufficiale.

La star di Ray Donovan si aggiunge anche a Joe Cole (Peaky Blinders), che interpreta il marito di Miep, Jan, impegnato ad aiutarla nel nascondere i Frank per due anni. Dopo la morte di Anne, Miep trovò il suo diario e lo conservò, regalandolo a Otto al suo ritorno dal campo di concentramento di Auschwitz. Pubblicato in tutto il mondo, è diventato un classico della letteratura e una testimonianza senza tempo della forza di resistenza delle vittime di fronte al male assoluto.

Il volto simbolo di Ray Donovan, all’inizio di quest’anno, ha ripreso il suo ruolo da protagonista nel film conclusivo della serie, Ray Donovan: The Movie, dopo sette stagioni su ShowTime, l’ultima nel 2020. Oltre al suo ruolo più longevo, Liev Schreiber è apparso come guest star in Drunk History e I Simpson.