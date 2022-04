Purtroppo, per il secondo giorno consecutivo, dobbiamo prendere atto di problemi TIM di rete. Non stiamo parlando di un vero e proprio down del servizio, esattamente come capitato anche nella giornata di ieri, ma di malfunzionamenti diffusi in alcune aree del paese.

Il servizio Downdetector, alle ore 15:00 circa di questa pubblicazione odierna, mette in evidenza un paio di centinaia di segnalazioni di problemi TIM. Il non funzionamento della rete internet è il denominatore comune delle segnalazioni dei clienti dell’operatore storico italiano. Mentre per la linea telefonica non sembrerebbero esserci difficoltà di sorta, è per la navigazione nel web, pure per gli svariati servizi online come per l’uso dei social che si mostrerebbero le maggiori difficoltà.

A differenza di ieri, preoccupa il fatto che i problemi TIM di rete di oggi non siano così definiti in un’area geografica ben precisa. Appunto 24 ore fa, era stata la volta di Napoli come città maggiormente colpita dalle anomalie. Al contrario, oggi le testimonianze di utenti impossibilitati a svolgere operazioni anche molto comuni provengono da diversi grossi centri delle penisola: in primis Milano ma anche Roma e pure Firenze.

Esattamente come in altre occasioni, non abbiamo riscontri ufficiali sul perché anche quest’oggi ci siano problemi TIM da parte dei canali ufficiali dell’azienda. La speranza è che le anomalie rientrino in brevissimo tempo, come anche capitato recentemente. Nel frattempo restano attive le comuni e ben note modalità di supporto per utenti in difficoltà. Basterà chiamare il 187 o in alternativa, affidarsi ai canali social Twitter e Facebook dell’operatore sempre molto attivi don personale dedicato e pronto a rispondere alle esigenze dei clienti.

Aggiornamento 15:50 – Le difficoltà continuano anche se non come un vero e proprio down del servizio, semmai come problemi diffusi di rete per un certo numero di clienti residenti nei grandi centri urbani.