Ordinary Joe approda in prima visione in Italia su Sky Serie e NOW, dal 13 aprile: un viaggio nelle tre vite di Joe Kimbreau, il protagonista di questa serie che ipotizza come sarebbe stata la vita di Joe Kimbreau se solo avesse fatto determinate scelte anziché altre. Insomma, uno Sliding Doors in forma seriale.

Ordinary Joe è creata e prodotta da Garrett Lerner e Russel Friend (House, M.D.), che hanno immaginano tre percorsi di vita diversi e paradossali per un unico personaggio: al momento della laurea, Joe si ritrova di fronte alla scelta che condizionerà il suo futuro cambiando per sempre il suo destino e quello delle persone che lo circondano. Quale carriera intraprendere?

Ordinary Joe ipotizza tre possibili scenari in risposta a questa domanda. Nel primo Joe è diventato una rockstar affermata, ha sposato l’aspirante politica Amy Kindelán (Natalie Martinez) ed è affiancato da Eric Payne (Charlie Barnett), suo miglior amico e manager. La sua ex ragazza del college, Jenny Banks (Elizabeth Lail), oggi avvocata di successo, conserva un segreto sulla vecchia relazione con Joe. Nel secondo scenario Joe è un tranquillo infermiere, legato a Jenny con cui ha un figlio, ma in piena crisi matrimoniale, mentre Amy è sposata con Eric, il miglior amico di Joe, diventato chef. Nel terzo scenario, Joe è un eroico poliziotto, che ritrova Amy a dieci anni dalla laurea, ora politica affermata al fianco del deputato Diaz, mentre Jenny è un’assistente procuratrice distrettuale che ha avuto un figlio da Joe senza mai rivelarglielo.

Il protagonista di Ordinary Joe, Joe Kimbreau, è interpretato da un volto molto noto della serialità statunitense: James Wolk (già in The Crazy Ones, Mad Men, Tell Me a Story, Watchmen). Nel cast anche David Warshofsky nei panni di Frank Kimbreau, lo zio di Joe; Anne Ramsay come Gwen Kimbreau, sua madre; Adam Rodriguez nei panni di Bobby Diaz, un deputato del Congresso; Christine Adams nei panni di Regina Diaz, moglie di Bobby; John Gluck come il figlio di Joe e Jenny; Joe Carroll nei panni di Ray, ipotetico marito di Jenny; Gabrielle Byndloss come Mallory, ipotetica moglie di Eric; Jason Burkey nei panni di Darren, altro ipotetico marito di Jenny; e infine Jack Coleman come il dottor Douglas Banks, padre di Jenny.

Ecco la sinossi di Ordinary Joe, in onda su Sky Serie dal 13 aprile in prima serata e disponibile in streaming su NOW.

La vita è fatta di scelte e a volte un singolo istante può cambiarla per sempre. Lo sa bene Joe Kimbreau, che una volta laureato non sa che strada intraprendere. Dalla notte della cerimonia, la sua esistenza prende una piega decisamente inaspettata, snodandosi in tre universi paralleli: in uno Joe è una rockstar di successo con tante luci e alcune ombre, in un’altra un infermiere che lavora troppo, e in un’altra ancora un poliziotto, proprio come il defunto padre. La scelta di Joe modifica profondamente non solo il suo destino, ma anche quello delle persone che lo circondano. Tutto sembra mutabile, ma la verità è che non esistono scelte giuste o scelte sbagliate, non importa cosa possa essere accaduto o possa accadere: in fondo la vita è sempre incasinata, a volte eccitante e a volte difficile, ma certamente imprevedibile.

