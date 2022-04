Negli anni ’90 il fantasmino Casper è diventato famoso grazie al film live-action con Christina Ricci, ma il personaggio era nato molti decenni prima. Tra gli anni Quaranta e Cinquanta si è guadagnato la fama grazie ad alcune pellicole, prima di approdare anche in fumetteria. Da allora, il fantasmino Casper è stato protagonista di diversi fumetti ma anche serie animate.

Ora Peacock annuncia la produzione di un nuovo adattamento televisivo, una nuova versione in cui l’iconico personaggio fluorescente rivive in salsa horror. L’intento è quello di creare uno stile molto simile a Riverdale, con un tono intriso di mistero e avventura. La serie rielabora l’origin story di Casper in una storia di formazione che esplora “cosa significa essere vivi”.

Ambientato al liceo, Casper è scritto/prodotto dalla sceneggiatrice a capo de La sposa fantasma, Kai Yu Wu. Quando una nuova famiglia arriva nella piccola città di Eternal Falls, Casper si ritrova coinvolto in un mistero dove emergono oscuri segreti che sono stati sepolti per oltre 100 anni.

Casper è prodotto da UCP, una divisione di Universal Studio Group, e DreamWorks Animation. Da Deadline riportano che come accadde nel film del 1995 con Christina Ricci e Bill Pullman, anche la nuova serie live-action dovrebbe servirsi di effetti speciali in CGI. Non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese, né chi ci sarà nel cast di questo adattamento.

La serie sul fantasmino Casper si aggiunge al catalogo di offerte di Peacock, che sta cercando di attrarre più abbonati alla sua piattaforma di streaming. Tra i suoi programmi attualmente disponibile troviamo il revival in salsa drama de Il Principe di Bel-Air e la miniserie ispirata a Tiger King, Joe vs. Carole. Inoltre Peacock sta sviluppando una serie tv su Vampire Academy, tratta dai romanzi di Richelle Mead.

