Tra le offerte più interessanti presenti su Amazon ritroviamo sempre gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari wireless che possono essere acquistati ad un prezzo più conveniente rispetto al quello proposto durante il loro approdo sul mercato. Certo abbiamo avuto modo in questi mesi di poter segnalarvi costi ancor più convenienti per questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), tipo durante il periodo del Black Friday, ma ora può considerarsi lo stesso un prezzo allettante.

Dettagli dell’offerta di Pasqua per AirPods Pro a marzo

Nuova promozione, dunque, dopo quella di pochi giorni fa. Andando più nello specifico Amazon propone quest’oggi questi auricolari wireless super tecnologici di stampo Apple al costo di 194,90 euro e considerando come il prezzo iniziale fosse di 279 euro, si può notare un buon risparmio da tenere ben presente. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e c’è la possibilità di ricevere questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) nel giro di appena 24 ore se li si acquista in breve tempo.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Come sempre la spedizione e gratuita ed Amazon permette l’acquisto a rate grazie a Cofidis, in modo da non sborsare tutta la cifra in un’unica volta. Un modo per rendere l’acquisto facilitato per più utenti. A questo punto può essere utile rinfrescarvi la memoria sulle importanti specifiche tecniche che riguardano questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). In primis ritroviamo l’elemento di spicco di questi auricolari wireless che riguarda la cancellazione attiva del rumore che permette di immergersi totalmente nell’ascolto, bloccando i rumori esterni.

Se però si ha necessità di mantenere attiva l’attenzione su ciò che ci circonda, ecco spazio alla modalità trasparenza. Questi auricolari wireless sono anche dotati di audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Da non sottovalutare poi l’EQ adattiva che calibra la musica a seconda della forma del proprio orecchio. Inoltre sono dotati di morbidi cuscinetti in silicone disponibili in tre taglie, adattandosi a tutte le tipologie di orecchio. Non manca infine la resistenza all’acqua ed al sudore. A voi la scelta finale se puntare o meno su tali auricolari wireless di stampo Apple.