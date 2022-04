Il trailer di Russian Doll 2 anticipa finalmente quella che sarà la trama della nuova stagione, in arrivo su Netflix dopo oltre due anni dalla prima, mercoledì 20 aprile: la lunga attesa ha spinto gli autori a ridisegnare la serie con diversi elementi di novità, nonché una new entry di un certo peso nell’economia della storia, interpretata dalla star Schitt’s Creek e Kevin Can F**k Himself Annie Murphy.

Russian Doll 2 si preannuncia tanto tortuosa quanto la stagione precedente: se nella prima la protagonista Nadia si ritrovava inspiegabilmente a rivivere la stessa notte – quella del suo compleanno – più e più volte in un loop temporale, ora invece diventa una vera e propria viaggiatrice nel tempo.

Nel trailer di Russian Doll 2 il personaggio interpretato da Natasha Lyonne viaggia su un treno e si ritrova catapultata indietro nel tempo: ad esempio, a giudicare dal poster del film La Scelta di Sophie su uno dei vagoni, finisce negli anni Ottanta, ma successivamente attraversa un convoglio carico di soldati della Seconda Guerra Mondiale. Nel suo strano percorso incrocia alcuni volti familiari, tra cui Alan (Charlie Barnett) e Maxine (Greta Lee). “Le cose che accadono inspiegabilmente sono il mio intero modus operandi“, dichiara Nadia ad un certo punto della clip. E a chi le chiede se sia una “viaggiatrice nel tempo“, risponde di preferire la definizione di “prigioniera del tempo“. In quale strano meccanismo è rimasta incastrata?

La protagonista di Russian Doll 2 Natasha Lyonne ha dichiarato a Entertainment Weekly di essere particolarmente entusiasta di questa nuova stagione che osa molto più della prima.

Ci siamo spinti tutti al limite di ciò che pensavamo di poter realizzare visivamente e attraverso la narrazione… È sicuramente la scatola di un puzzle. Con tutto il mio cuore, spero che le persone guardino tutto e vedano in che direzione va il gioco e dove finisce. Non posso credere che ce l’abbiamo fatta.

