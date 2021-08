Nello stuolo di serie che durano una stagione e basta non si annovererà Kevin Can F**k Himself. Ed è una fortuna: la deliziosa black comedy creata da Valerie Armstrong ha già ottenuto il rinnovo da AMC per una seconda stagione, che arriverà nel 2022. Promozione meritatissima per questo format originale, che ha una scrittura talmente peculiare da spiccare nel novero dell’offerta televisiva come una delle poche vere novità dell’ultimo anno.

Kevin Can F**k Himself si articola come una serie drammatica che prende le mosse da una tipica sit-com d’ambientazione familiare: è la storia di una casalinga amorevole ma repressa, la dolce e apparentemente remissiva Allison McRoberts (l’attrice di Schitt’s Creek Annie Murphy), convinta di poter cambiare la propria vita e salvare il proprio matrimonio finché non scopre che il suo detestabilmente superficiale marito ha dilapidato tutti i risparmi destinati all’acquisto di una casa nuova. Esasperata dal menefreghismo di Kevin e dal suo modo di dare per scontata la loro vita insieme, Allison deciderà che l’unica soluzione per rimediare a dieci anni persi in un matrimonio infelice è uccidere Kevin. Si innescano così una serie di trame che metteranno Allison progressivamente sempre più nei guai mentre persegue il suo obiettivo di realizzare l’omicidio perfetto.

In Kevin Can F**k Himself il dualismo tra la vita familiare per come la vede Kevin, parodia delle più banali sit-com americane in cui la mogie è l’elemento ausiliario del protagonista maschio, e il vero stato d’animo di Allison, più vicino ad un film drammatico e noir, è plasticamente realizzato con continui cambi di registro – riprese multi-camera contrapposte a quelle a camera singola e opposte per luci, colori, ambientazioni – che sono la vera peculiarità di questa serie.

La seconda stagione di Kevin Can F**k Himself, dopo il cliffhanger con cui si conclude la prima, darà alla protagonista altre occasioni per uccidere suo marito e provare a liberarsi da una infelicità nella quale si è autoisolata per troppi anni. AMC ha annunciato entusiasta il rinnovo per altri 8 episodi, con una nota diffusa da Dan McDermott, presidente della programmazione originale per AMC Networks e AMC Studios.

Questo è il mondo di Kevin, Allison ci vive e basta. O è il suo? Questa serie è stata costruita su un concetto nuovo e unico e il team creativo su entrambi i lati della telecamera, guidato da Valerie e Annie, ha realizzato una prima stagione molto divertente che ha davvero fatto discutere e fare il tifo per la moglie della sitcom come mai prima d’ora. Siamo entusiasti di vedere questa squadra di talento muoversi dal cliffhanger del finale e continuare il viaggio di Allison, spingendo i limiti della narrazione convenzionale in ogni fase del percorso.

In Italia Kevin Can F**k Himself è disponibile su Amazon Prime Video con la prima stagione.