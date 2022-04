Si è deciso di puntare sulle reazioni WhatsApp, su questo non c’è alcun dubbio. Nuovi dettagli provenienti dalle beta del servizio di messaggistica, mostrano come gli sviluppatori siano pronti ad introdurre nuove reactions rispetto a quelle incluse in un primo pacchetto di soluzioni in chat. Gli strumenti per comunicare i feedback ai contenuti saranno dunque diversi e sempre più variegati.

La funzione delle reazioni WhatsApp nelle chat non è ancora stata rilasciata in via definitiva per tutti gli user del servizio di messaggistica. Solo i tester beta possessori di dispositivi Android e iPhone, per il momento, riescono a vedere dopo la selezione di un messaggio la possibilità di associare a quest’ultimo un emoticon significativo. Sempre fino a questo momento, è stato possibile usufruire dell’iconcina con il classico like, il cuore per indicare amore ed affetto, il sorriso, la faccina corrispondente alla sorpresa, alla tristezza e infine le mani giunte in segno di preghiera. Da oggi 7 aprile sappiamo che saranno presto disponibili nuove possibilità, grazie ad un indizio trascurabile scovato dall’informatore WABetaInfo.

Nell’immagine di apertura articolo, è visibile la schermata che fornisce la certezza di nuove reazioni WhatsApp in arrivo. Accanto alle emoticon già segnalate, ecco che ora appare nella chat l’icona del simbolo “+”. Ciò significa che, senza alcun dubbio, ci saranno nuove reactions integrabili rispetto al primo pacchetto pensato dagli sviluppatori. Purtroppo, pure in beta, il pulsante per aggiungere soluzioni non è ancora attivo. Dunque non sappiamo quali potranno essere le nuove opzioni previste ma queste dovrebbero essere prese in prestito da Instagram come Facebook. Non resta che attendere l’implementazione della feature per tutti, si spera in tempi davvero brevi. Lo sviluppo della novità dovrebbe essere giunto ad uno stadio abbastanza avanzato, dunque ci si aspetterebbe un aggiornamento dedicato in tal senso in tempi molto brevi. Staremo a vedere.

