Orphan Black: Echoes comincia a prendere forma, anche se sono ancora pochi i dettagli sulla nuova serie di AMC Networks: la rete ha annunciato di aver dato il via libera al format, che sarà ambientato nel mondo di Orphan Black, in un prossimo futuro in cui i temi della serie originale di BBC America diventeranno ancora più controversi.

Orphan Black: Echoes arriverà su AMC+ e sul canale generalista del network nel 2023. Prodotto e distribuito a livello globale da Boat Rocker, la società che ha già realizzato la serie originale, sarà composta da 10 episodi nella prima stagione. A creare, scrivere e produrre esecutivamente il format sarà la showrunner Anna Fishko (Frammenti di Lei, The Society, Fear the Walking Dead) insieme a John Fawcett, il co-creatore della serie originale nonché regista di 17 nel corso delle cinque le stagioni: anche per questo nuovo esperimento sarà dietro la macchina da presa, oltre che produttore esecutivo del progetto.

Orphan Black: Echoes non si presenta tecnicamente come uno spin-off, ma più come un reboot, un rifacimento che prende le mosse dalla serie madre per esplorare le implicazioni della manipolazione scientifica dell’esistenza umana in un futuro prossimo. Secondo la sinossi, la serie racconta di un gruppo di donne che entrano “l’una nella vita dell’altra e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento“. In sostanza, un remake dell’originale, in cui la protagonista Sarah Manning scopre di avere numerosi cloni sparsi per il Paese e realizza, dopo molte indagini e situazioni pericolose, di essere nata da un esperimento di clonazione dalle implicazioni sconvolgenti.

A questo punto è lecito pensare che Orphan Black: Echoes riproporrà una storia simile con nuove protagoniste: “Abbiamo iniziato il nostro viaggio lungo la tana del coniglio di Orphan Black quando Sarah Manning ha visto Beth Childs buttarsi inspiegabilmente davanti a un treno in arrivo. Da allora, un fandom appassionato si è unito a noi per un giro selvaggiamente divertente“, hanno dichiarato David Fortier e Ivan Schneeberg, co-presidenti esecutivi di Boat Rocker Media e Boat Rocker Studios, produttori esecutivi della nuova serie. “Siamo lieti di collaborare con AMC e Anna Fishko e di unire nuovamente le forze con John Fawcett, per rientrare coraggiosamente nell’universo di Orphan Black. Ancora una volta, diamo il benvenuto al Clone Club in questo viaggio e non vediamo l’ora che nuovi fan avventurosi si uniscano a noi. Allacciate le cinture e tenete duro!“.

A far propendere per la tesi che Orphan Black: Echoes sia un reboot e non un revival sono anche le parole di Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e AMC Studios: “Orphan Black ha avuto una corsa straordinaria su BBC AMERICA, attirando milioni di fan devoti e molto coinvolti, affascinati da una storia intelligente e avvincente e da una performance stellare premiata con l’Emmy di Tatiana Maslany. Non vediamo l’ora di immergerci di nuovo con Anna, John e i nostri partner di Boat Rocker e offrire una versione completamente nuova di questo mondo ricco che è degno del #CloneClub“. Versione che evidentemente non avrà come protagonista la straordinaria Tatiana Maslany (capace di calarsi in una dozzina di ruoli differenti), visto che non sarà un sequel ma una nuova storia con personaggi diversi. Per ora, nessun volto del cast è stato annunciato ufficialmente da AMC.

La showrunner di Orphan Black: Echoes Fishko ha sottolineato che “questo nuovo capitolo nel mondo di Orphan Black” abbraccerà “l’eredità dello spettacolo originale“, intraprendendo “un nuovo viaggio che esplori le grandi domande su cosa ci rende ciò che siamo“. Un esperimento dai contorni ancora incerti, dunque, visto che non è chiaro quale sarà il legame con i personaggi e la storia della serie madre, se vi saranno riferimenti o se il nuovo capitolo racconterà una storia simile ma indipendente e autonoma dalla principale.

