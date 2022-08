Il cast di Orphan Black: Echoes inizia a prendere forma: ci saranno due volti poco noti ma in ascesa, Amanda Fix (High School) e Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), al fianco della protagonista Krysten Ritter nella nuova serie ambientata nel mondo di Orphan Black, in uscita nel 2023 sulla piattaforma digitale AMC+ e AMC Networks.

Il format Orphan Black: Echoes, prodotto e distribuito a livello globale da Boat Rocker, è una sorta di remake ispirato alla storia principale: la trama si svolgerà in un futuro prossimo segnato dalla manipolazione scientifica dell’esistenza umana. Come nella serie originale, al centro della storia c’è un gruppo di donne (tra loro i personaggi di Ritter e Fix) che si insinuano nelle vite l’una dell’altra e intraprendono un viaggio emozionante: nel tentativo di risolvere il mistero della loro identità sveleranno una storia straziante di amore e tradimento.

In Orphan Black: Echoes Fix interpreterà Jules, un’adolescente che cerca di ritrovare se stessa: figlia appena adottata di genitori facoltosi, è caparbia, un po’ spericolata ma brutalmente intelligente. Jogia interpreterà invece Jack, il fidanzato di Lucy (Ritter), un pacato ex medico dell’esercito e padre single, che ha dedicato la sua vita a crescere sua figlia e scopre che la donna che ama ha un segreto inimmaginabile. Quest’ultimo personaggio sembra richiamare molto da vicino quello di Paul, il compagno di Elizabeth che finisce per innamorarsi del suo clone Sarah Manning.

Orphan Black: Echoes vede Anna Fishko nei ruoli di creatrice, scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva, insieme a John Fawcett, che è stato il co-creatore della serie originale, come regista e produttore esecutivo. Anche David Fortier e Ivan Schneeberg, produttori esecutivi della serie madre, sono nuovamente coinvolti nel progetto.

Continua a leggere su optimagazine.com