C’è davvero un enorme alone di mistero intorno a Orphan Black: Echoes, anche adesso che il volto della protagonista è stato svelato. Sarà Krysten Ritter, l’ex Jessica Jones dell’omonima serie ma anche interprete di un ruolo drammatico in Breaking Bad. Un’attrice che non ha certo bisogno di presentazioni, mentre la nuova serie ispirata a Orphan Black sì. Perché finora non si è capito in che modo sarà collegata all’originale, se sarà una reiterazione di una trama identica o simile, se è possibile considerarla uno spin-off.

Insomma si sa poco o nulla di Orphan Black: Echoes e l’annuncio di Krysten Ritter come protagonista del nuovo format di AMC non ha fugato alcun dubbio: secondo la sinossi diffusa finora, la trama approfondirà il tema della “manipolazione scientifica dell’esistenza umana” (e fin qui il contatto con la serie madre è evidente, quantomeno nella premessa) e lo farà ruotando “attorno a un gruppo di donne mentre si insinuano nelle vite l’una dell’altra e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e di tradimento” (ovvero, un altro gruppo di cloni, diverso da quello di Sarah Manning&Co.?).

In Orphan Black: Echoes Ritter interpreterà Lucy, descritta come “una donna con una storia originaria inimmaginabile che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo“: una caratterizzazione che più vaga non si può. Vuol dire che Ritter sarà la nuova Tatiana Maslany? Come lei, che ha vinto l’Emmy nel 2016 per il suo titanico sforzo, interpreterà oltre una decina di donne cloni nate da un esperimento scientifico e ignare delle loro origini? Rivivremo la stessa trama del thriller di BBC America con delle differenze o ci sarà una storia diversa? Ma soprattutto: valeva la pena rimettere mano ad un’ottima serie capace di uscire dalla nicchia e portare la sua protagonista istrionica fino al più prestigioso premio per la tv?

Finora su Orphan Black: Echoes ci sono più domande che risposte. D’altronde l’attesa è ancora lunga e altri dettagli potrebbero arrivare nei prossimi mesi: i 10 episodi della prima stagione, infatti, non usciranno prima del 2023.