Le sestras tornano nel sequel di Orphan Black, o almeno questa è la speranza, di fronte alla notizia che AMC ha in lavorazione una nuova serie basata sul format che ha consacrato il talento eclettico di Tatiana Maslany, premiata con l’Emmy Award.

Quello che ha tutta l’aria di essere un sequel di Orphan Black, secondo Variety, sarà scritto e prodotto esecutivamente da Anna Fishko: un passo in avanti importante, visto che di una nuova iterazione della serie si parla dal lontano 2019, ma solo ora c’è effettivamente una stanza degli sceneggiatori a lavoro sul progetto.

Si parla di sequel di Orphan Black perché di sicuro non sarà un reboot dello show originale, ma piuttosto una nuova storia ambientata nello stesso universo narrativo. La produzione è affidata a Temple Street Productions, che ha già realizzato la serie originale. Fishko scriverà la sceneggiatura, ma non è dato sapere quale sia la trama della serie. Al suo attivo ha già una collaborazione con AMC da sceneggiatrice e produttrice supervisore di Fear the Walking Dead, oltre ad aver scritto The Society per Netflix, cancellata durante la pandemia.

Se questo sequel di Orphan Black includerà o meno Tatiana Maslany è ancora da capire, ma se così non fosse vorrebbe dire che siamo di fronte ad uno spin-off che racconta storie di altri personaggi intravisti nella serie originale. Orphan Black, co-creata da John Fawcett e Graeme Manson, è andata in onda dal 2013 per cinque stagioni su BBC America e ha visto Tatiana Maslany nei panni di oltre dieci personaggi diversi, a partire da quello di Sarah, una madre single e spiantata che scopre di essere un clone nato da un esperimento scientifico e di avere tante sorelle (“sestras” secondo il motto della serie) identiche a lei sparse per il mondo, tutte minacciate da un’entità misteriosa che complotta contro di loro. Nominata per tre Emmy e un Golden Globe nel corso delle cinque stagioni della serie, la rivelazione Maslany ha vinto l’Oscar della tv come migliore attrice in una serie drammatica nel 2016.

Continua a leggere su optimagazine.com