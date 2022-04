Brutte notizie in arrivo per gli amanti dello streaming musicale. Il prezzo Amazon Music Unlimited è in procinto di aumentare per una discreta fetta di clienti del servizio. Lo ha annunciato la stessa Amazon in queste ore, dettagliando quale tipologia di rincari verrà attuata ed esattamente per chi.

Prima di tutto va detto che Amazon motiva la scelta di incrementare la spesa mensile per l’abbonamento Amazon Music Unlimited con l’intenzione di offrire sempre più contenuti e funzionalità. Il servizio consente già di ascoltare musica illimitata dai propri dispositivi, dunque c’è da aspettarsi un miglioramento per quanto riguarda la quantità di brani disponibili, anche in riferimento alle ultime novità, così come della qualità audio.

Il prezzo Amazon Music Unilimited aumenta per chi usufruisce del servizio di streaming su un unico dispositivo, in particolare lo smart speaker Echo Amazon. Il rincaro è di un euro esatto al mese, visto che la spesa aumenta da 3,99 euro a 4,99 euro. L’aumento di spesa annuale sarà dunque pari a 12 euro calcolando tutte le mensilità previste dall’abbonamento.

L’aumento entrerà in vigore dal prossimo 7 maggio 2022. Esattamente dalla data appena indicata, ecco che i clienti abbonati troveranno applicato sulla fattura della loro area personale Amazon il nuovo costo mensile. Come avviene anche prima del rincaro, il servizio potrà essere disdetto in qualsiasi momento, senza vincoli e senza penali di disattivazione nel caso non si voglia continuare a usufruire dello streaming alle nuove condizioni.

Un chiarimento è d’obbligo per tutti coloro che sono preoccupati dell’aumento appena annunciato per Amazon Music Unlimited ma magari stanno usufruendo di un periodo di prova gratuito del servizio. Per tutti coloro che si trovano in questa specifica situazione, va detto che il tempo rimanente di test free dello streaming continuerà ad essere sfruttato senza alcun problema. All’attivazione del primo pagamento, si usufruirà di un primo ciclo di fatturazione alle condizioni precedenti la rimodulazione, dunque a 3,99 euro mensili. Solo le successive si uniformeranno al nuovo costo di 4,99 euro al mese e spetterà al nuovo cliente decidere se aderire o meno.

