Studio Battaglia 2 ci sarà oppure no? I tempi sono maturi per iniziare a porsi queste domande soprattutto perché tra poche ore andrà in onda il finale della prima stagione della serie rivelazione di quest’ultimo scorcio di stagione su Rai1. L’appuntamento è fissato nel prime time di oggi, 5 aprile, con il gran finale e le ultime rivelazioni su Marina e le sue figlie, le protagoniste di Studio Battaglia.

Proprio quello che abbiamo visto in queste settimane ci lascia ben sperare. Le cose da dire sulle protagoniste, le loro storie e i casi affrontati di volta in volta sono ancora tante e il materiale per un’ottima seconda stagione è ancora intatto così come l’interesse del pubblico che in queste settimane ha regalato ottimi ascolti alla rete ammiraglia Rai. I presupposti per un rinnovo ci sono tutti ma solo il finale della prima stagione ci aiuterà a capire se Studio Battaglia 2 ci sarà o meno.

Ultimo appuntamento con le avvocate divorziste dello #StudioBattaglia, il legal dramedy con Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio, stasera alle 21.25

La trama dell'episodio ➡️ https://t.co/WLv5yF1QUy#5aprile

Nel finale di Studio Battaglia in onda oggi, 5 aprile, la trasferta al mare di Anna e il suo Massimo si trasforma in un momento di evasione ma anche di passione, davvero i due si lasceranno andare oppure riusciranno a resistere? Tornata a casa, Anna segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile e proprio durante l’udienza della separazione Parmegiani, la giovane riesce a mettere a segno un punto contro la madre Marina che decide di vendere lo studio.

Infine, Alessandro torna sulle proprie decisioni proprio mentre la famiglia si prepara a festeggiare il matrimonio di Viola. Nina sembra finalmente sulla strada giusta per l’amore e la felicità ma Anna scope che Massimo sta per lasciare lo studio, cosa vuole fare adesso? Sarà questo l’evento che fonderà le basi per Studio Battaglia 2 e il potenziale rinnovo?