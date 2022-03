Studio Battaglia torna in onda eccezionalmente il lunedì sera e si prepara allo scontro con il Grande Fratello Vip 2022 (tempo permettendo), questo significa che le donne della serie sono a rischio crollo negli ascolti? Siamo sicuri di no ma la certezza arriverà solo domani quando gli ascolti saranno resi noti. Fino ad allora ai fan della serie di Rai1 ispirata a The Slip non rimarrà che contare i giorni che li separerà dal gran finale della prossima settimana.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Studio Battaglia è fissata per il 5 aprile prossimo, al martedì, salvo cambiamenti, con Anna e Massimo sempre più vicini. Le anticipazioni rivelano che i due si ritroveranno impelagati in una trasferta al mare che porterà a galla il loro passato tanto da spingere Anna a lasciarsi andare alla passione, ma sarà vero e cosa succederà quando i due torneranno a casa?

Ecco il promo della puntata:

"Ho bisogno che tu mi creda. Non ho visto nessuna donna, te lo giuro."#StudioBattaglia la 3^ puntata STASERA #28marzo alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/bgdVWjgJez — Rai1 (@RaiUno) March 28, 2022

Il caso dell’ultima puntata riguarderà il delicato tema delle unioni civili e il divorzio tra due donne. Prima di scoprire i dettagli del finale di Studio Battaglia, però, l’appuntamento è fissato per oggi, 28 marzo, a partire dalle 21.30 con la penultima puntata in cui Anna teme ancora che Alberto stia mentendo e che ci sia ancora qualcosa di non detto tra loro.

A quel punto l’avvocato si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque mentre Viola cerca di riappacificarsi con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario per raggiungere Carla e convincerla a tornare sui suoi passi. La donna, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa.