Delitti in Paradiso 11 debutta a giugno su Rai2 per la gioia dei fan della serie che questa sera potranno godere dell’ennesima replica. L’appuntamento nel prime time della rete giovane della tv pubblica è proprio fissato con il finale della nona stagione e con gli episodi dal titolo Un oscuro segreto e Niente è come sembra.

Nel primo dei due episodi, una parrucchiera viene trovata cadavere nel suo salone e in quel momento sono ben tre le persone presenti ma nessuna sembra essere utile agli indagini, forse proprio una di queste è colpevole? Pochi minuti dopo l’omicidio, qualcuno ha fatto partire la lavatrice pochi e questo complicherà un po’ le indagini del detective Parker. L’uomo è convinto che la lucertola Harry sia responsabile di un nuovo rash cutaneo che ha sviluppato e questo lo distrae un po’, arriverà alla verità?

Subito dopo l’appuntamento è con il finale di stagione, la nona, con l’ispettore Parker e la sua squadra pronti ad indagare sulla morte di un attore che viveva a Saint Marie. L’unica testimone del delitto è la moglie non vedente, come finirà la stagione? I fan sanno già cosa è successo in questo finale e anche quello che succederà nella decima stagione, già andata in onda anche su Rai2, e attenderanno con ansia Delitti in Paradiso 11.

Al momento la programmazione estiva piazza la serie al mercoledì sera a partire dall’8 o 15 giugno con Professor T. Nello stesso mese di giugno è previsto il debutto dell’amata coppia 9-1-1 e Lone Star, la prima con la quarta stagione e il suo spin-off con la seconda. Chiudono la programmazione estiva altre due serie molto amate ovvero Bull, in scena con la sesta e ultima stagione, e The Blacklist con la sua ottava. Pronti per un’estate al cardiopalma almeno nella sua prima parte?