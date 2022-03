Delitti in Paradiso 9 torna su Rai2, con la programmazione in replica che prosegue dal finale dell’ottava stagione e che andrà avanti fino all’undicesima ancora inedita.

Delitti in Paradiso 9, salvo cambi di programmazione dell’ultima ora, parte coi primi due episodi su Rai2 il 14 marzo e andrà in onda ogni lunedì in prima serata fino al 4 aprile, esaurendo la programmazione della stagione con due episodi a settimana. La stagione era già stata trasmessa da Rai2 nell’autunno del 2020, tra ottobre e novembre: si tratta del capitolo della dramedy poliziesca che vede l’ingresso in scena di Ralf Little, nuovo protagonista della serie nei panni dell’ispettore capo Neville Parker, che approda sull’isola da Manchester per indagare sulla morte di Tamsin, una sua concittadina che si era trasferita ai Caraibi con la famiglia. La polizia di Mancherster lo ha spedito a Saint Marie, ma il primo impatto di Parker con la vita isolana è tutt’altro che semplice, sebbene la sua permanenza sia destinata a diventare duratura.

Dopo il finale di Delitti in Paradiso 9, presumibilmente, Rai2 continuerà a trasmettere la serie ambientata nell’atollo caraibico di Saint Marie, assicurandosi così una continuità fino al lancio della stagione più recente. Tra aprile e maggio dovrebbe andare in onda anche la decima stagione, anch’essa già trasmessa in prima tv nel palinsesto estivo della rete lo scorso anno.

Dopo Delitti in Paradiso 9 e 10 si arriverà così naturalmente alla programmazione dell’undicesima stagione, trasmessa da BBC One nel Regno Unito a gennaio 2022 e in arrivo su Rai2 a giugno, con 8 nuovi episodi da un’ora. Si tratta della stagione che vede l’ingresso nel cast di Shantol Jackson nel ruolo della nuova sergente di polizia della polizia di Honoré, Naomi Thomas, che sostituisce J.P. partito con la sua famiglia. Sempre in questa stagione, l’interprete di Florence Cassel, Joséphine Jobert, lascia per la seconda volta ed ultima volta la serie.

