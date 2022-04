Esistono su WhatsApp diversi trucchetti che vi permetteranno di utilizzare l’app di messaggistica in diverse circostanze e quello che vi mostriamo quest’oggi è molto interessante ed utile. Non tutti sanno che è possibile utilizzare WhatsApp anche se sprovvisti di smartphone, se ad esempio lo si è perso. Da un bel po’ di tempo esiste WhatsApp Web, la possibilità di poter utilizzare quest’app di messaggistica anche dal pc, molto utile per chi svolge lavoro d’ufficio, in questo modo non bisogna avere sempre lo smartphone tra le mani.

Dritte per utilizzare WhatsApp dopo aver perso lo smartphone

Altre dritte su WhatsApp, dunque, dopo avervi aggiornato sulle community e su altri upgrade in arrivo pochi giorni fa. Questo tipo di funzione però nell’ultimo periodo ha subito una modifica importante, il che permetterà di poter utilizzare WhatsApp senza avere per forza lo smartphone connesso o acceso. Se quindi avete ad esempio dimenticato tale dispositivo a casa o lo avete improvvisamente perso e non lo riuscite più a trovare, con la funzione multi dispositivo di WhatsApp potrete continuare ad utilizzare l’app tramite pc.

Finalmente non deve esserci per forza lo smartphone connesso per utilizzare WhatsApp Web, cosa necessaria prima dell’avvento di questo ultimo update che ha portato con sé la funzione multi dispositivo. Se quindi non avete ancora provato tale semplice trucchetto, ciò che bisogna fare è premere sull’icona dei tre puntini presenti all’interno dell’app in alto a destra e selezionare l’opzione “dispositivi collegati”. Qui sarà possibile collegare il proprio pc a WhatsApp tramite QR code. Tutte le novità che saranno in arrivo sull’applicazione di messaggistica per smartphone, in automatico saranno disponibili poi anche da pc.

Come ad esempio quella relativa ai messaggi audio, che potranno essere riascoltati prima di essere inviati. La stessa grafica degli audio è stata modificata, con le onde sonore ben visibili e ciò è possibile notarlo anche da pc, quindi tramite WhatsApp Web. D’ora in poi se non avrete tra le mani il vostro smartphone, sarà lo stesso possibile utilizzare l’app di messaggistica più famosa al mondo, proprio grazie al pc.

