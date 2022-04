Si assiste, in queste ore, ad una vera e propria pioggia di SMS MPS sugli smartphone di tanti italiani. La comunicazione non è riconducibile in alcun modo all’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, per quanto lo scopo di chi invia la nota sia quello di camuffare il messaggio in una comunicazione istituzionale. Nonostante il 2022 sia cominciato solo da pochi mesi, siamo al cospetto dell’ennesimo tentativo di phishing, pure parecchio pericoloso.

L’ultima delle truffe legate al nuovo SMS MPS ha le coordinate di quelle già riconosciute nel recente passato. Nella nota ricevuta sul telefono si fa riferimento ad un presunto accesso anomalo al profilo di home banking. Il destinatario viene dunque invitato a verificare la situazione personale nella sua area riservata. La minaccia si annida dunque nel collegamento ipertestuale fornito nel messaggio. Quest’ultimo rimanderà ad un finto sito del Monte dei Paschi di Siena dove verranno letteralmente rubati i preziosi dati di accesso o quelli della propria carte, naturalmente se forniti.

Esattamente come in passato, va chiarito che il Monte dei Paschi di Siena non invierà mai comunicazioni di questo tipo ai suoi clienti, comunicandogli dell’accesso anomalo al loro profilo. Tanto meno, inviterà gli utenti ad una verifica della loro situazione attraverso un link. Proprio la presenza di un collegamento all’interno di una comunicazione identica o anche simile, dovrebbe far suonare il campanello di allarme e darci assoluta certezza di essere di fronte ad una truffa.

Non è la prima volta ma non sarà neanche l’ultima in cui gli SMS MPS giungeranno sui telefoni di tanti italiani, clienti e non dell’istituto bancario. Gli unici passaggi da compiere dopo la ricezione, dunque, dovrebbero essere i seguenti: non visitare nessun collegamento interno al messaggio senza dargli alcun seguito, inserire il mittente della nota nella black list del telefono e infine cestinare del tutto la comunicazione per evitare anche interazioni accidentali con quest’ultima.

