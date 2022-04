Fabrizio Moro ad Amici il 2 aprile: lo vedremo in studio stasera su Canale 5 per presentare il nuovo singolo, Sei Tu, brano che lo ha visto partecipare allo scorso Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni.

Fabrizio Moro ad Amici è l’ospite musicale che si esibirà tra le manche sostenute dai 14 concorrenti rimasti in gara. Ciò che li attende stasera sono nuove esibizioni e sfide di ballo e di canto, sottoposte al giudizio.

Tre le squadre del serale di Amici, che continua oggi con il terzo appuntamento. Alla guida delle tre squadre, una coppia di docenti, ossia: Cuccarini-Todaro, Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini.

Due le manche anche stasera, eliminatorie. Chi lascerà il programma al termine della terza puntata del serale? Lo scopriremo su Canale 5.

Ad Amici non mancherà l’intrattenimento comico: anche oggi vedremo in studio l’attore Nino Frassica che porterà in scena il suo Talent show alternativo, Amici Senior.

Un cambiamento in giuria: Stash dei The Kolors non sarà in studio, il sostituto è già noto.

Le squadre del serale di Amici 2022

LORELLA CUCCARINI E RAIMONDO TODARO

Nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vedremo gareggiare i seguenti talenti: i ballerini Serena e Nunzio e i cantanti Sissi, Alex e Aisha. Christian ha abbandonato il programma dopo il secondo appuntamento del serale.

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI

Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vedremo i ballerini Carola, Leonardo e Michele e i cantanti Lda e Luigi. Gio Montana è stato eliminato nel corso del primo appuntamento serale di Amici. Calma è stato eliminato dopo il secondo serale.

VERONICA PEPARINI E ANNA PETTINELLI

La terza squadra è quella guidata dai docenti Veronica Peparini e Anna Pettinelli. In questo team vedremo in gara i ballerini Dario, John Erik e i cantanti Crytical e Albe. Alice è stata eliminata nel corso del primo serale di Amici.