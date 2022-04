Perché Stash è assente al serale di Amici? Il cantante dei The Kolors, stasera non sarà in studio per giudicare le nuove prove del serale di Amici di Maria De Filippi. Il motivo è presto detto. Nessun litigio con la conduttrice né con la produzione, Stash sarà assente per cause dei forza maggiore.

L’artista è infatti risultato positivo ad un tampone di controllo ed è in isolamento. Stash è risultato positivo al Covid-19 qualche giorno fa e, come tutti, è costretto ad un periodo di isolamento. Dovrà osservare la quarantena.

A comunicarlo sui social è stato il cantante stesso qualche giorno fa, annunciando la sua positività al Coronavirus ma le sue condizioni di salute non destano al momento particolari preoccupazioni. Stash salterà sicuramente una puntata del serale di Amici, forse due, in base a quando potrà terminare l’isolamento attraverso l’esito negativo di un tampone.

Ecco, dunque, perché Stash è assente stasera al serale di Amici. Non ha preso parte alle registrazioni del terzo appuntamento della fase conclusiva del Talent show in scena oggi, sabato 2 aprile, su Canale 5.

La giuria di Amici senza Stash: chi lo sostituisce

Maria De Filippi non rinuncia ai tre giurati di Amici. Per la terza puntata, in via del tutto eccezionale, ai due giudici titolari si aggiunge un’amatissima attrice, molto amica di Maria De Filippi.

Confermata la presenza di Stefano De Martino e di Emanuele Filiberto, Maria De Filippi è stata costretta a sostituire Stash dei The Kolors in corso d’opera. Al suo posto ci sarà l’amica Sabrina Ferilli che stasera commenterà e giudicherà le esibizioni di cantanti e ballerini del programma.