I Samsung Galaxy S22 fanno registrare nuovi problemi, dopo quelli ben noti sull’abbassamento “forzato” delle prestazioni gaming poi risolti. Ci sarebbero (in effetti) dei malfunzionamenti legati alla mancata sincronizzazione tra audio e video nella loro normale riproduzione. Errore non da poco insomma e anche parecchio fastidioso per gli sviluppatori, come riportato anche dalla fonte di settore SamMobile.

Sia nel caso si fruiscano i contenuti dagli altoparlanti del telefono, sia che si utilizzino degli auricolati resta un’anomalia importante per diversi utenti. L’audio di un qualsiasi video, ma anche un film, una clip YouTube e altro ancora risulta non essere sincronizzato con l’immagine. Dunque l’esperienza di visione appare alquanto compromessa e pure anomala rispetto agli standard.

Sempre gli esperti di SamMobile fanno notare che proprio con le Galaxy Buds proprietarie di Samsung si amplificherebbero i problemi dei Samsung Galaxy S22 di sincronizzazione. Ancora, le anomalie investirebbero sia i modelli degli ultimi top di gamma con chip Exynos che con quello Snapdragon. Come già riferito, l’errore si manifesta visualizzando un contenuto dal browser Chrome, come sulla piattaforma YouTube o semplicemente dalla galleria del telefono. Durante la riproduzione della clip, in pratica, avviene che l’audio proceda senza interruzioni mentre la parte grafica rallenti o vada a scatti, accumulando dunque il ritardo rispetto alla parte sonora.

Samsung dovrebbe essere a conoscenza degli ultimi problemi riscontrati sui Samsung Galaxy S22. Qualcuno ipotizza che sia stato proprio l’aggiornamento corposo che ha eliminato le restrizioni di performance dei dispositivi del mese di marzo ad aver introdotto il bug ma una simile teoria è tutta da verificare. Ad ogni modo, l’importante è che gli sviluppatori stiano lavorando per risolvere la situazione e rendere disponibile alla portata di tutti con un aggiornamento definitivo per la grave anomalia, anche in tempi rapidi. Non appena ci saranno novità in merito, non mancheranno di essere riportate sulle nostre pagine.

