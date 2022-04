C’è una importante novità Alexa pronta già per i primi utenti che utilizzano l’assistente vocale integrato in un dispositivo Echo. Grazie alla ben nota voce, si potranno ricevere le notifiche di sconti e promozioni di nostro interesse, una volta disponibili sullo store Amazon. Ecco spiegato di seguito come funzionerà la cosa.

La novità Alexa affrontata in questo approfondimento è già a disposizione degli utenti statunitensi. Si tratta, come già accennato, della possibilità di ricevere alert vocali relativi alle promozioni in corso. Ma non si parla di sconti e risparmi generici. Semmai, l’assistente vocale notificherà soltanto quanto di nostro interesse. Un esempio pratico è doveroso per comprendere la funzione: quando si utilizza Amazon per fare acquisti, spesso capita di inserire i prodotti nel carrello ma senza acquistarli oppure si provvede a lasciarli nella propria lista dei desideri per una futura consultazione. Ebbene, proprio gli sconti relativi a questo tipo di prodotti saranno notificati attraverso Alexa al momento giusto, direttamente dall’altoparlante smart Echo.

La prima applicazione della novità Alexa è tutta statunitense ma ha anche una limitazione di tipo tecnico. Ne possono usufruire solo i possessori di dispositivi Echo di quarta generazione o modelli successivi. L’aspetto ancora più interessante è che, una volta ascoltate le condizioni dell’offerta di un prodotto che magari si desidera acquistare da tempo, si potrà procedere alla transazione sempre attraverso un semplice comando vocale all’assistente.

Per arrivare dalle nostre parti la novità Alexa appena approfondita potrebbe volerci svariati mesi. Da sempre, gli Stati Uniti fanno da apripista alle rinnovate funzioni che riguardano tutto il grande ecosistema Amazon. Una cosa è certa tuttavia: se la feature incrementerà non poco le vendite del colosso dell’e-commerce, la sua implementazione non tarderà ad arrivare in molte altri parti del mondo, se non globalmente.

