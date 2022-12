Come ogni anno, è possibile chiedere ad Alexa a Natale molte cose in linea con il clima delle feste. Grandi e piccoli possono chiedere all’assistente virtuale di scena sugli apparecchi Echo di Amazon (ma anche sugli smartphone come sulle smart TV) molte cose inerenti Babbo Natale e gli altri principali personaggi della speciale ricorrenza.

Come bisogna procedere per divertirsi proprio con Alexa in questo speciale periodo dell’anno? La prima cosa che si potrebbe dire proprio all’assistente virtuale è “Alexa, dimmi una barzelletta sul Natale”. Non mancheranno storielle divertenti e indovinelli con protagonista Babbo Natale e non solo, anche la Befana, gli elfi con altri personaggi. Sempre nel clima festoso che ci accompagnerà fino al 25 dicembre e oltre, si potrà chiedere semplicemente “Alexa, canta una canzone di Natale” per ascoltare una canzone qualsiasi interpretata proprio dall’assistente Amazon. In alternativa, si potrà chiedere “Alexa, canta Jingle Bells” o altro brano molto noto a paicimento.

Per i più piccoli sono in serbo non poche sorprese. Come pure accaduto negli anni precedenti, basterà dire “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale” per iniziare un dialogo con l’amato personaggio. Sempre per conoscere le attuali mansioni di Santa Claus si potrebbe anche pronunciare la seguente domanda: “Alexa, dove è Babbo Natale?” e con quest’ultima opzione si potranno seguire tutte le fasi della preparazione dei doni e poi anche la loro consegna.

Le cose da chiedere ad Alexa non finiscono qui: sempre in tema natalizio, si potrà anche dire “Alexa, racconta una storia di Natale”, per ascoltare una fiaba o un racconto della tradizione o anche più moderno. Per finire, chi preferisce festeggiare con un po’ più di brio potrà beneficiare di alcuni giochi a tema. Dicendo “Alexa, avventura di Natale”, partità un gioco in cui si avrà proprio il ruolo di Santa Claus all’opera con il salvataggio delle feste, nell’atto di ritrovare il suo vestito rosso e salvare la ricorrenza. insomma, le alternative non mancano.

