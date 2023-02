Mancavano ancora all’appello la novità Alexa per San Valentino 2023 ma questa è stata prontamente annunciata a poco più di una settimana dalla ricorrenza degli innamorati del prossimo 14 febbraio. Un comando specifico da formulare al cospetto dell’assistente vocale, non solo ci farà entrare nel perfetto clima della prossima festa ma potrebbe anche tornarci utile per fare un’ottima figura con il nostro partner.

Proprio in occasione di questo San Valentino 2023, Amazon ha stretto una collaborazione con la Perugina, produttrice dello storico e amatissimo cioccolatino Bacio. Chi da anni acquista il tipico prodotto di Perugia, da sempre, lo fa per la sua indiscussa bontà, ma anche per l’effetto sorpresa delle frasi d’amore contenute dentro ogni singolo dolcetto. Quest’anno per godere di enunciati, citazioni e aforismi a tema amore basterà anche solo chiedere ad Alexa: le soluzioni proposte saranno tantissime e pure molto diverse tra loro.

Il comando Alexa per San Valentino è dunque: “Alexa, scarta un bacio”. Immediatamente verrà proposta una prima frase tra quelle presenti anche nelle confezioni dei dolcetti. L’assistente non si fermerà alla prima proposta ma chiederà all’interlocutore se desidera scartare ancora un altro cioccolatino. E così via, il “gioco” potrà continuare a piacimento e per tutto il tempo desiderato. Proprio tra le moltissime frasi proposte, c’è ad esmpio quella di Francis Scott Fitzgerald: “Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere”; o anche quella di Walt Whitman: “Eravamo insieme, tutto il resto l’ho scordato”.

Come già accennato, il nuovo comando Alexa per San Valentino, oltre a lasciar respirare il clima romantico della prossima festività, potrebbe tornare utile per la stesura di lettere o semplici bigliettini al proprio partner. Sarà comodo poter fare affidamento sull’assistente vocale per citare qualche frase d’effetto e lasciare a bocca aperta il proprio amato.

