Non mancheranno specifici comandi Alexa per Sanremo 2023. Le domande da fare all’assistente vocale ci consentiranno di entrare nel vivo della kermesse canora, solo per ascoltare brani vecchi e nuovi ma anche per partecipare ai sondaggi sugli artisti e pure per ottenere informazioni sul rinomato FantaSanremo.

La prima cosa da dire al nostro assistente personale sarà di certo “Alexa, atmosfera Sanremo”. Fin da subito si potranno ascoltare i brani che hanno fatto la storia della manifestazione e dal prossimo 7 febbraio quelli dell’edizione di questo 2023. Ogni dettaglio sulle serate del festival appunto sarà riportato dalla segretaria personale grazie al comando “Alexa, che succede a Sanremo?”. Come pure già anticipato poi, dicendo “Alexa, hai fatto la squadra del Fantasanremo?” si riusciranno ad ottenere informazioni utili per il gioco che ha preso piede negli ultimi anni proprio in abbinamento alla sfida tra gli artisti sul palcoscenico del teatro Ariston.

Tra i nuovi comandi Alexa per ascoltare un brano del tutto speciale di questa edizione del festival c’è anche questo: “Alexa, canta la canzone di Sanremo”. Durante la prossima settimana, ci sarà spazio anche per i sondaggi. Semplicemente dicendo “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”, si potrà riportare la propria preferenza su un’artista piuttosto che un altro. I risultati parziali dell’indagine saranno a disposizione di tutti dopo il voti. Sempre in tema di graduatorie e classifiche, sarà anche possibile dire: “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo” o anche conoscere le opinioni parziali relative ad un singolo artista. In quest’ultimo caso bisognerà dire semplicemente “Alexa, che voto hai dato a Ultimo?” oppure “Alexa, dimmi cosa pensi di Ultimo”.

Per finire, il comando dei comandi Alexa per Sanremo 2023 sarà: “Alexa, chi vincerà Sanremo?”. La risposta è ancora ignota e naturalmente sarà solo una previsione scaturita, probabilmente, dalle preferenze dei sondaggi. La risposta al quesito la scopriremo di certo nei prossimi giorni.

