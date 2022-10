Qualcuno è particolarmente affezionato all’originale voce di Alexa (quella femminile proposta di default per l’assistrente virtuale) ma c’è anche chi avrebbe di certo voglia di sperimentare una nuova soluzione, magari pure maschile. Amazon accontenta dunque tutti, anche in Italia da poche ora, ed adesso è possibile interfacciarsi con un interlocutore nuovo di zecca parlando ad uno smart speaker, al telecomando della Fire Stick o semplicemente ad un telefono.

La nuova voce di Alexa ora disponibile in Italia è maschile appunto e darà a molti l’impressione di essere meno calda e gentile di quella femminile in uso da sempre. Poco importa, i gusti sono gusti: chiunque vorrà provare questa alternativa non dovrà fare altro che impartire il comanda: “Alexa, cambia voce” e il gioco sarà fatto. Immediatamente, il dispositivo con il quale stiamo interloquendo si presenterà in tutt’altro modo.

La stessa operazione appena indicata per provare la nuova voce, oltre che impartita vocalmente, potrà essere facilmente eseguita anche attraverso l’app Alexa. I passaggi da eseguire saranno i seguenti: selezionare prima il dispositivo per il quale si vuole procedere al cambiamento, poi aprire il menù Impostazioni in alto a destra e ancora scorrere la scheda in basso fino alla sezione riguardante la voce di Alexa appunto. A questo punto, l’ultimo step sarà quello per la scelta della nuova voce al posto di quella originale.

C’è da mettere in conto che la nuova voce di Alexa, appena provata, non piaccia o comunque stanchi gli utenti dopo un po’. Per ritornare alla soluzione standard al femminile non ci sarà alcun problema. Bisognerà sempre agire con il comando vocale appena indicato, oppure eseguire gli stessi passaggi indicati via app Alexa su smartphone, semplicemente effettuando una scelta diversa sul finale. Non ci sono neanche limitazioni sul numero di volte complessivo in cui si potrà cambiare idea.

Continua a leggere su optimagazine.com