Giornata importante per tutti coloro che monitorano sempre con grande attenzione la disponibilità PS5, considerando il fatto che oggi 30 marzo avremo finalmente modo di imbatterci in un restock concepito da GameStop per il pubblico italiano. Dopo le prime informazioni condivise nella giornata di ieri, dunque, tocca riesaminare l’evento, in modo che i potenziali acquirenti possano farsi trovare pronti al momento giusto all’interno dello store. A maggior ragione, in un momento storico come questo caratterizzato da scorte decisamente limitate in Italia e nel resto del mondo.

Maggiori dettagli sulla disponibilità PS5 oggi 30 marzo con GameStop: probabile orario di lancio del restock

In particolare, occorre concentrarsi su aspetti specifici inerenti la disponibilità PS5 di oggi 30 marzo su GameStop, con un focus soprattutto sull’orario di lancio del restock. Andiamo con ordine, perché le vendite di oggi riguarderanno la standard edition, che tendenzialmente costa un po’ di più di listino, avendo l’apposito slot DVD per la lettura dei giochi. Per quanto riguarda l’ora esatta, al momento non ci sono certezze. L’annuncio viene dato durante la diretta Twitch che potete recuperare facilmente all’interno della piattaforma.

L’appuntamento scatta ufficialmente alle 16, ma come potete facilmente immaginare per aumentare il seguito della live non assisteremo subito all’annuncio sul restock della console Sony. In passato, la nuova disponibilità PS5 è stata annunciata attorno alle 17. Potrebbe essere questo l’orario giusto, ma come vi accennavo siamo solo nel campo delle ipotesi. Il consiglio, se siete alla costante ricerca di nuove soluzioni per l’acquisto del prodotto, è di essere sintonizzati su Twitch dalle 16, magari effettuando contestualmente il login a GameStop per guadagnare secondi preziosi.

Occhio, che la disponibilità PS5 sarà limitata, così come il sold out pochi istanti dopo il lancio del restock è praticamente assicurato al momento.