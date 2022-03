Per il secondo mercoledì consecutivo torna la disponibilità PS5 da GameStop. Dopo un periodo di magra per la mancanza di nuove scorte della console di casa Sony, lo store specializzato in gaming annuncia una nuova vendita per la giornata di domani 30 marzo, secondo modalità già note nel recente passato.

La live Twitch del mercoledì

Sul canale Twitch di GameStop, proprio ogni mercoledì pomeriggio, vengono organizzare delle live a tema sui titoli del momento o quelli di prossima uscita. Nel corso di tutto il 2021, proprio queste occasioni avevano ospitato molto spesso anche la possibilità di acquistare la tanto amata quanto introvabile console. All’inizio di questo 2022, al contrario, non c’erano stati nuovi annunci in tal senso, almeno fino alla settimana scorsa quando alcuni acquirenti sono riusciti proprio ad accaparrarsi la loro unità di gioco.

L’appuntamento live Twitch di domani è fissato per le ore 16. La diretta si focalizzerà su un’icona gaming del mondo Nintendo ossia Kirby. Allo stesso tempo, tuttavia, già è stato resto noto che durante l’appuntamento saranno fornite tutte le informazioni necessarie per approfittare della nuova disponibilità PS5. L’unico modello a disposizione sarà quello standard edition, un po’ più costoso della controparte digital perché dotato di lettore dei giochi fisici. Altro dettaglio non trascurabile è che lo stesso rivenditore ha confermato che la console sarà sempre in vendita in bundle con qualche gioco o accessorio, come d’abitudine per lo shop di settore. Impossibile, per il momento, è conoscere fin da ora quali saranno le condizioni economiche esatte per la transazione.

Non resta altro da fare che attendere l’imminente disponibilità PS5 proprio presso GameStop, sperando che l’appuntamento del mercoledì con le nuove scorte diventi fisso e che preveda anche l’acquisto non in bundle della console e pure in tutte le sue due versioni.

Continua a leggere su optimagazine.com