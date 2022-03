Jungkook positivo al Covid-19. Il cantante degli idoli k-pop BTS è risultato positivo al test PCR all’arrivo negli Stati Uniti. La notizia è stata data dall’agenzia Big Hit Entertainment che ha diffuso un comunicato stampa ripreso dalle testate internazionali. Jungkook è dunque il settimo dei 7 componenti dei Bangtan Boys ad aver contratto il virus SARS-CoV-2. L’ultimo dei ragazzi di Seul ad essere risultato positivo al Covid è stato J-Hope.

Come detto in apertura, la notizia su Jungkook positivo al Covid-19 è stata diffusa dalla Big Hit Entertainment. Ecco il comunicato:

“Jungkook è risultato negativo a un test PCR in Corea ed è partito per gli Stati Uniti domenica 27 marzo in preparazione per la performance dei Grammy Awards.

Dopo essere arrivato a Las Vegas, ha avvertito un leggero fastidio alla gola e ha prontamente eseguito un test PCR rapido (test PCR molecolare COVID-19) e un test PCR standard (test PCR quantitativo COVID-19) nel pomeriggio di domenica 27 marzo.

Pur essendo in auto-quarantena come misura proattiva, il risultato di entrambi i test è risultato positivo e Jungkook è stato confermato con COVID-19 lunedì 28 marzo.

Jungkook è attualmente in auto-quarantena e trattamento, seguendo le linee guida delle autorità sanitarie negli Stati Uniti. Non presenta sintomi diversi da un lieve mal di gola e durante la quarantena controlleremo attentamente il suo stato di salute.

La partecipazione di Jungkook alle future attività negli Stati Uniti sarà determinata dalle normative locali sul COVID-19 e stiamo attivamente discutendo con l’organizzatore del premio.

Vorremmo porgere le nostre più sincere scuse ai nostri fan per avervi causato preoccupazione nonostante i nostri sforzi per prendere tutte le misure necessarie per la salute dei nostri artisti prima e durante il programma negli Stati Uniti. Chiediamo la vostra generosa comprensione e sostegno.

Continueremo a fornire supporto per il rapido recupero di Jungkook, ponendo la nostra massima priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri artisti. Continueremo inoltre a collaborare pienamente con le richieste e le linee guida delle autorità sanitarie”.