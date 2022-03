Sono stati annunciati nell’ultima ora gli ospiti dei Grammy Awards 2022, l’attesissima competizione tra le più ambite degli artisti. Dopo le nomination annunciate a novembre, la Recording Academy ha svelato i nomi delle popstar che saliranno sul palco dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas il 3 aprile 2022. L’evento sarà presentato da Trevor Noah.

Gli ospiti dei Grammy Awards 2022 sono in lizza con le nomination, e ci sono grandi nomi. Il primo fra tutti è quello di Billie Eilish, che quest’anno ha ottenuto 7 nomination con la sua release Happier Than Ever: Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, Best Music Video e anche una nomination nella categoria Best Music Film con il documentario Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles.

Sul palco anche il fenomeno k-pop BTS, in lizza con Butter per la categoria Best Pop Duo/Group Performance. Tra le performance in lista ci sono anche i Brothers Osborne, in gara per la categoria Best Country Duo/Group Performance con Younger Me e Best Country Album con Skeletons.

Tra gli ospiti dei Grammy Awards c’è anche Brandi Carlile, che ha ottenuto 6 nomination: Record of the Year, Song Of The Year e Best Solo Pop Performance con Right On Time; Song Of The Year con il duetto A Beautiful Noise con Alicia Keys e Best American Roots Performance con Same Devil.

Lil Nas X è nella line up con le sue 6 nomination: la sua Montero (Call Me By Your Name) è in lizza per le categorie Record Of The Year, Song Of The Year e Best Music Video, insieme all’album Montero per Album Of The Year e Industry Baby per la categoria Best Melodic Rap Performance.

Per la prima volta, tra gli ospiti dei Grammy Awards 2022 arriva anche Olivia Rodrigo: la sua Drivers Licence è in lista tra le categorie Record Of The Year, Song Of The Year e Best Solo Pop Performance, con l’album Sour in lizza per Album Of The Year e Best Pop Vocal Album e Good 4 U come Best Music Video. Olivia Rodrigo è candidata anche come Best New Artist.