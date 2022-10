Dopo i primi rumor, la conferma di un singolo di Jin dei BTS con i Coldplay è arrivata. Nelle ultime ore la Big Hit Music ha mostrato gli screenshot di una conversazione tra Chris Martin e il Bangtan Boy. “Hey, my bro! My superstar”, ha scritto il cantautore britannico all’indirizzo dell’artista sudcoreano.

The Astronaut

“Hey, fratello! Mia star”, e i fan hanno cominciato a sognare. I Coldplay e Jin hanno lavorato insieme per realizzare il singolo The Astronaut, che sarà fuori venerdì 28 ottobre.

The Astronaut sarà un primo passo di Jin verso il suo debutto solista. L’artista, infatti, sta portando a termine i lavori per il suo primo disco senza i BTS, e le copie fisiche del singolo con i Coldplay sono state mostrate sulla piattaforma WeVerse.

Per i Coldplay si tratta del secondo progetto insieme alle star del k-pop dopo My Universe, incluso nel disco Music Of The Spheres della band britannica. Jin, del resto, una volta lanciato il suo disco solista dovrà mettere in pausa la carriera musicale per il servizio militare.

I BTS torneranno nel 2025

Dopo rinvii, fughe di notizie e indiscrezioni, nei giorni scorsi la Big Hit Music ha annunciato che i BTS interromperanno l’attività per adempiere agli obblighi di leva che nella Corea del Sud vedono impegnati i cittadini per due anni.

Jin, il più “anziano”, sarà il primo a partire. La Big Hit Music ha annunciato che i BTS torneranno sulle scene “intorno al 2025”. La Corea del Sud solleva i cittadini dall’obbligo di leva quando si tratta di atleti o artisti classici, esenzione che non è prevista per gli artisti pop.

Per questo i BTS, nel pieno del range anagrafico che obbliga gli uomini al di sotto dei 30 anni a prestare servizio militare, indosseranno la divisa per rispettare la legge del governo sudcoreano.

