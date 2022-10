Il servizio militare per i BTS è stato confermato dalla stessa etichetta. La Big Hit Music ha pubblicato una nota in cui ha annunciato il temporaneo ritiro dalle scene del settetto di Seul per il richiamo obbligatorio al servizio di leva, un argomento che nell’ultimo anno è stato spesso al centro della cronaca.

Come già noto, in Corea del Sud il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini di età inferiore ai 30 anni, con l’unica eccezione di uomini che svolgono un servizio eccezionale per il Paese.

Jin, 30 anni, sarà il primo a partire. L’artista aveva già chiesto il rinvio della partenza appellandosi a una legge rivista poi nel 2020. Il settetto di Seul aveva la possibilità, in effetti, di ottenere un’esenzione dagli obblighi di leva in base a una legge che solleva artisti e atleti con riconoscimenti internazionali dalla partenza, che comunque tiene impegnato il cittadino per 2 anni. Tale norma, però, riguarda gli artisti classici e non gli artisti pop.

A loro favore era stato proposto un emendamento salva-BTS che tuttavia non è mai stato applicato. Per questo gli eroi del k-pop dovranno assolvere i loro obblighi per almeno 2 anni. Di seguito la nota pubblicata da Big Hit Music:

“I membri dei BTS stanno attualmente portando avanti i piani per adempiere al loro servizio militare. Il membro del gruppo Jin inizierà non appena gli impegni per la pubblicazione del disco da solista saranno conclusi, alla fine di ottobre. Seguirà quindi la procedura di arruolamento del governo coreano. Gli altri membri del gruppo hanno in programma di svolgere il servizio militare in base ai loro piani individuali”.

Infine: “Sia la compagnia che i membri dei BTS non vedono l’ora di riunirsi di nuovo come gruppo intorno al 2025“. Due anni di pausa, quindi, per la band di Seul e per la loro Army.

