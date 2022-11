Mancano poche ore alla 10 giorni di prodotti in promozione dell’azienda di Jeff Bezos: ecco gli album in offerta per il Black Friday 2022 su Amazon, con i più importanti nomi della scena contemporanea nazionale e internazionale.

Alessandra Amoroso – Vivere A Colori (2016)

La title-track è ora la colonna sonora dello spot pubblicitario di Sanbittèr: il disco Vivere A Colori è il quinto album in studio della cantante salentina e contiene successi come Comunque Andare e Stupendo Fino A Qui.

Avril Lavigne – Avril Lavigne (2013)

Avril Lavigne è il quinto disco della cantautrice canadese, trainato da singoli come Here’s To Never Growing Up e Rock’N’Roll, ma anche da duetti eccellenti come Let Me Go con Chad Kroeger e Bad Girl con Marilyn Manson.

Offerta Avril Lavigne Audio CD – Audiobook

11/05/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Taylor Swift – Lover (2018)

Lover arriva un anno dopo Reputation (2017) e conferma Taylor Swift nel suo ruolo di popstar influente per la scena contemporanea. Trainato da singoli radiofonici come You Need To Calm Down e The Archer, il disco svela la natura esploratrice dell’artista, che nelle produzioni successive si tufferà di nuovo a capofitto nel folk e nell’indie.

Lover Audio CD – Audiobook

08/28/2019 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Britney Spears – Baby One More Time (1999)

Disco fondamentale per descrivere la scena pop degli anni ’90, Baby One More Time è l’album di debutto con cui Britney Spears conquista la nomea di Lolita del pop. Oltre alla title-track, il disco contiene (You Drive Me Crazy) e Sometimes.

BTS – Lights/Boy With Luv (2019)

Singolo di successo dei Bangtan Boys che non può non essere menzionato tra gli album in offerta per il Black Friday 2022. Il singolo Lights/Boy With Luv dei BTS contiene due brani in giapponese: Boy With Love, appunto, e Idol. Su Amazon è disponibile la Photobook Edition.

