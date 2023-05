Esce oggi un nuovo singolo dei BTS. Per la Army una doccia bollente, visto che del settetto di Seul si erano perse le tracce dopo l’annuncio della sospensione dell’attività per adempiere agli obblighi di leva. Dopo l’ultimo inedito Yet To Come estratto dalla raccolta Proof uscita nel 2022, i fan dei BTS attendevano un ritorno delle star del k-pop.

The Planet è un classico brano k-pop da ballare, con un taglio radiofonico che ricorda Dynamite e che fa parte della colonna sonora di Bastions, una serie animata sudcoreana. Bastions debutterà il 14 maggio sull’emittente sudcoreana SBS. Nel video ufficiale lanciato dai BTS vediamo i protagonisti della serie animata ballare e cantare al tempo di The Planet.

A proposito della partecipazione dei BTS, la società di produzione Timos Media ha dichiarato:

Per i BTS e i loro fan, la legionaria Army, non è l’unica novità. Quest’anno il settetto pubblicherà il libro Beyond The Story: 10-Year Record of BTS scritto insieme al giornalista Myeongseok Kang.

Nel giugno 2022 si erano diffusi i rumor sullo scioglimento della band, con conseguente panico tra i fan dei Bangtan Boys, ma gli stessi avevano fatto chiarezza. V, ad esempio, aveva detto:

“Potremmo concentrarci sui nostri progetti solisti stavolta e più avanti, quando ci troveremo di nuovo assieme, la nostra sinergia sarà come non mai”.

A rassicurare i fan, tuttavia, era stato Jungkook:

Lo scioglimento era stato smentito da un portavoce intercettato da Rolling Stone.

[Intro: Jimin, Jung Kook]

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah (Oh listen up)

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah (Come on everyone)

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah (We can do it, yeah)

[Verse 1: Jung Kook]

You and I got the power

But you and I got the power

Oh, oh, yeah

[Pre-Chorus: Jimin]

(Don’t make it stop)

‘Cause wherever you go, I’m goin’

And you know it (And you know it; Here we go)

[Chorus: Jung Kook, V, Jimin, Jin]

You’re one in a million

So let all your colors shine

(Colors shine)

One, two, three

You’re one in a million

So let all your colors shine

(Dance right, dance dance right)

[Post-Chorus: Jimin]

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done

[Verse 2: j-hope, Suga, RM, V]

We singin’, we dancin’

You could feel the air (Listen up)

Work it up

All the love

Let’s rock the world (If we want it we can have it)

[Verse 3: V]

We’ll save this planet

We love this planet

[Pre-Chorus: Jin, RM, Jimin]

(Don’t make it stop)

‘Cause wherever you go, I’m goin’

And you know it (Here we go)

[Chorus: V, Jung Kook, Jin]

You’re one in a million

So let all your colors shine

(Colors shine)

One, two, three

You’re one in a million

So let all your colors shine

(Dance right, dance dance right)

[Post-Chorus: Jimin]

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done, nah, nah

We’ll get it done, we’ll work as one, we’ll get it done